Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|13 окт 2019|18:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+11oC
+12oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  71.48  |  $  64.74

Общество | Пензенцев научат ухаживать за престарелыми людьми

13.10.2019|15:36
Печать

В Пензе продолжится чтение цикла лекций по вопросам сохранения здоровья. Следующее занятие состоится в четверг, 17 октября, и будет посвящено правилам ухода за пожилыми людьми.

Лекцию проведет главный врач-гериатр региона Елена Гринчук. Встреча с ней состоится в конференц-зале Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн на проспекте Победы, 122Б. Зайти нужно через проходную со стороны улицы Лозицкой. Занятие начнется в 15:00.

«Акцентируем внимание жителей Пензы и области, что на встречу приглашаются не только пожилые люди, но и их родственники. Вход бесплатный», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Обучающие лекции проводятся для пензенцев и гостей города еженедельно по четвергам, участникам полагаются своеобразные медицинские бонусы. 3 октября в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко прошло занятие по вопросам вакцинации против гриппа, после которого все желающие сделали прививку.

10 октября участникам рассказали, как предотвратить и лечить гипертонию. После лекции более 50 человек посетили площадку центра здоровья, где им измерили артериальное давление, определили индекс массы тела, уровень глюкозы и рассказали об имеющихся сердечно-сосудистых рисках.

0
0
0
0
 
Гость|13.10.2019 16:45|

Час ЛФК после инсульта - 800-1200 р. час, массаж воротниковой зоны - 750-1200 руб. час,трость по ИПР \Т.Е. БЕЗВОЗМЕЗДНО\ очередь на 6-8 месяцев, "бесплатная" таблетка - ответ в поликлинике "пока нет, так как федералы денег не дали". С 1.09. 19 урезали "50% компенсации ЖКУ" на 80%! Как там давление, "господа" инвалиды?

Дмитрий Н. Мотовилов|13.10.2019 17:06|

Не исключено, что человеческое сообщество, как и в животном мире, построено на энергетическом вампиризме. Вы нередко видели, покупая рыбку в магазине, что в желудке крупной селёдки покоится более мелкая. Сильные забирают энергию у слабых и сокращают им жизнь.

Такова жизнь и основной ячейки общества, семьи. Мужики умирают раньше. Взамен им даётся комфорт и ласка.

Единственный друг, который отдаёт вам стократно - это природа. Недаром долгожители водятся именно в уголках роскошной природы.

Медведи поступают очень мудро, уходя от семьи на вольные хлеба после рождения потомства.

Дмитрий Н. Мотовилов|13.10.2019 17:09|

И наоборот, жизнь в многоклеточных домах ведёт к истощению жертв вампиризма и сокращению длительности жизни.

По сведениям из высшей цивилизации, расстояние между жилищами д.б. не менее 300 метров. Современные города - суть мегамогильники человечества.

Гость|13.10.2019 17:36|

Опять таблетки не пил?

Гость|13.10.2019 17:45|

Эх, старость не радость, жить прожить не поле перейти.

Гость|13.10.2019 17:57|

И не говори, школота

Гость|13.10.2019 18:09|

Ага. Хуй не пизда.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!