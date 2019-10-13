13.10.2019 | 15:36

В Пензе продолжится чтение цикла лекций по вопросам сохранения здоровья. Следующее занятие состоится в четверг, 17 октября, и будет посвящено правилам ухода за пожилыми людьми.

Лекцию проведет главный врач-гериатр региона Елена Гринчук. Встреча с ней состоится в конференц-зале Пензенского областного госпиталя для ветеранов войн на проспекте Победы, 122Б. Зайти нужно через проходную со стороны улицы Лозицкой. Занятие начнется в 15:00.

«Акцентируем внимание жителей Пензы и области, что на встречу приглашаются не только пожилые люди, но и их родственники. Вход бесплатный», - сообщили в пресс-службе регионального минздрава.

Обучающие лекции проводятся для пензенцев и гостей города еженедельно по четвергам, участникам полагаются своеобразные медицинские бонусы. 3 октября в областной клинической больнице имени Н. Н. Бурденко прошло занятие по вопросам вакцинации против гриппа, после которого все желающие сделали прививку.

10 октября участникам рассказали, как предотвратить и лечить гипертонию. После лекции более 50 человек посетили площадку центра здоровья, где им измерили артериальное давление, определили индекс массы тела, уровень глюкозы и рассказали об имеющихся сердечно-сосудистых рисках.