01.11.2019 | 16:39

В понедельник, 4 ноября, кузнечанам предлагают несколько способов отметить День народного единства.

Главное событие этого дня состоится в 11:00 в творческом центре «Родина»: там пройдет торжественное мероприятие «Народной дружбой Родина сильна».

В 12:00 жителей и гостей Кузнецка будут ждать в городском парке, где организуют молодежную интерактивную программу «В дружбе народов - единство России».

«Все желающие смогут в этот день посетить Кузнецкий музейно-выставочный центр (ул. Московская, 53), посмотреть выставку к 40-летию театра «БУМ» «Жизнь в полете», посетить галерею искусств, познакомиться с музейными интерьерами. Музей открыт для посещения с 9:00 до 14:00», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Пензенцев в этот день ждут концерт, театрализованное представление и полевая кухня. Торжество пройдет на Юбилейной площади с 10:00 до 12:00. Горожанам покажут инсценировку по истории праздника, про Минина и Пожарского. После этого состоится официальная часть праздника, а завершат программу выступления творческих коллективов.