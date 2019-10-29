Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|29 окт 2019|15:52
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+10oC
+11oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+6oC
+7oC
Завтра | Дождь |
  71.09  |  $  64.50

Общество | 4 ноября на Юбилейной площади разместят мобильные кофейни

29.10.2019|14:17
Печать

В День народного единства пензенцев ждут концерт, театрализованное представление и полевая кухня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 29 октября.

Торжество пройдет на Юбилейной площади с 10:00 до 12:00.

«В этот раз учли все недоработки прошлого года, когда митинг впервые проводили на этой городской площадке», - отметил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Планируется, что в мероприятии будут участвовать около шести тысяч человек. Горожанам покажут представление про историю праздника, Минина и Пожарского. После этого состоится официальная часть праздника, а завершат программу выступления творческих коллективов.

Также пензенцы смогут отведать каши из полевой кухни и согреться горячим чаем.

Как отметил мэр города Андрей Лузгин, имеет смысл разместить на площади мобильные кофейни, чтобы пензенцы не стояли в очереди у одной точки.

0
0
0
0
 
Гость|29.10.2019 14:41|

Ага, схожу, наблюю там.

Гость|29.10.2019 14:43|

Попков эт Чухальник?

Гость|29.10.2019 14:44|

Народного единства как в Чемодановке?

Гость|29.10.2019 14:52|

мобильные кальянные будут?

Гость|29.10.2019 14:54|

penzainform.ru писал(a):

Как отметил мэр города Андрей Лузгин, имеет смысл разместить на площади мобильные кофейни, чтобы пензенцы не стояли в очереди у одной точки.
Вот и новый мэр явил свой мощный интеллект.

Гость|29.10.2019 15:01|

Гость писал(a):

мобильные кальянные будут?
Каждый приходит со своим кальяном и мобильником.

Гость|29.10.2019 15:05|

Даёшь мобильный самогонный аппарат !

Гость|29.10.2019 15:15|

Гость писал(a):

мобильные кальянные будут?
В чём прикол? просветите,не в курсе.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

 