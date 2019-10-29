29.10.2019 | 14:17

В День народного единства пензенцев ждут концерт, театрализованное представление и полевая кухня. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии во вторник, 29 октября.

Торжество пройдет на Юбилейной площади с 10:00 до 12:00.

«В этот раз учли все недоработки прошлого года, когда митинг впервые проводили на этой городской площадке», - отметил заместитель главы администрации Пензы Владимир Попков.

Планируется, что в мероприятии будут участвовать около шести тысяч человек. Горожанам покажут представление про историю праздника, Минина и Пожарского. После этого состоится официальная часть праздника, а завершат программу выступления творческих коллективов.

Также пензенцы смогут отведать каши из полевой кухни и согреться горячим чаем.

Как отметил мэр города Андрей Лузгин, имеет смысл разместить на площади мобильные кофейни, чтобы пензенцы не стояли в очереди у одной точки.