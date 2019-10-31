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Общество | Наталья Канцерова: Подростковых суицидов становится больше

31.10.2019|15:10
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В четверг, 31 октября, на совещании в правительстве Пензенской области прокурор области Наталья Канцерова, критикуя работу комиссий по делам несовершеннолетних, подняла тревожный вопрос о подростковых суицидах.

«17 попыток, 7 случаев. Работа органов системы профилактики не способствует снижению числа таких случаев. Наоборот, их становится больше. Даже когда органы видят проблему, они не всегда хотят с ней работать.

В Октябрьском районе Пензы за три недели до суицида подросток в социальной сети рассказывал о том, что желает прыгнуть с 14-го этажа. Должная работа с ним не была организована. Итог - трагедия», - напомнила Наталья Канцерова.

По ее словам, нередки и факты поверхностного отношения к проблемам детей со стороны органов системы профилактики.

«Понадобилось внесение представления прокурора председателю областной комиссии, чтобы организовать помощь девочке с суицидальными наклонностями из Кузнецкого района. А до этого вели длительные переговоры, переписку. Что может быть важнее, чем жизнь ребенка, чего ждут здесь органы профилактики?» - возмутилась Наталья Канцерова.

Она подчеркнула, что все, кто задействован в работе комиссий по делам несовершеннолетних, должны понимать остроту и важность поднятой темы.

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Гость|31.10.2019 15:23|

penzainform.ru писал(a):

Она подчеркнула, что все, кто задействован в работе комиссий по делам несовершеннолетних, должны понимать остроту и важность поднятой темы.
Другими словами,зачитав статистику,расписалась в отсутствии контроля со своей стороны.

Гость|31.10.2019 15:34|

penzainform.ru писал(a):

а три недели до суицида подросток в социальной сети рассказывал о том, что желает прыгнуть с 14-го этажа.
Кому рассказывал? "Органам системы профилактики"? Или своим подписчикам? Откуда у комиссий по делам несовершеннолетних силы и средства контролировать огромное количество пользователей соцсетей?

Гость|31.10.2019 16:17|

Гость писал(a):

пользователей соцсетей
Да забей. Скоро заменой интернета на рунет эта проблема решится.

Имя: Гость
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