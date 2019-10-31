31.10.2019 | 15:10

В четверг, 31 октября, на совещании в правительстве Пензенской области прокурор области Наталья Канцерова, критикуя работу комиссий по делам несовершеннолетних, подняла тревожный вопрос о подростковых суицидах.

«17 попыток, 7 случаев. Работа органов системы профилактики не способствует снижению числа таких случаев. Наоборот, их становится больше. Даже когда органы видят проблему, они не всегда хотят с ней работать.

В Октябрьском районе Пензы за три недели до суицида подросток в социальной сети рассказывал о том, что желает прыгнуть с 14-го этажа. Должная работа с ним не была организована. Итог - трагедия», - напомнила Наталья Канцерова.

По ее словам, нередки и факты поверхностного отношения к проблемам детей со стороны органов системы профилактики.

«Понадобилось внесение представления прокурора председателю областной комиссии, чтобы организовать помощь девочке с суицидальными наклонностями из Кузнецкого района. А до этого вели длительные переговоры, переписку. Что может быть важнее, чем жизнь ребенка, чего ждут здесь органы профилактики?» - возмутилась Наталья Канцерова.

Она подчеркнула, что все, кто задействован в работе комиссий по делам несовершеннолетних, должны понимать остроту и важность поднятой темы.