31.10.2019 | 14:06

В четверг, 31 октября, на совещании в региональном правительстве прокурор Пензенской области Наталья Канцерова раскритиковала работу комиссий по делам несовершеннолетних.

«Накопилось много проблем, их решение требует, по моему мнению, вмешательства высших лиц региона», - сразу заявила она.

В первую очередь Наталья Канцерова подвергла сомнению эффективность и полноту мер, принимаемых для предупреждения преступлений.

«Здесь ситуация наиболее критичная. Если в России идет тенденция по снижению уровня подростковой преступности (-5,5%), в ПФО незначительный рост (+5,9%), то в регионе рост существенный (25,7%). И уже сейчас понятно, что никаких оптимистичных прогнозов делать не придется, тенденция к концу года не изменится в положительную сторону.

Нет ни одной сводки о происшествиях за сутки, чтобы в ней не фигурировали несовершеннолетние - либо как лица, совершившие преступления, либо как пострадавшие. Я взяла для примера только одну сводку - от 25 октября за 12 часов: ушиб грудной клетки (ударил одноклассник), поступление девочки с гематомой височно-теменной области (тоже конфликт с одноклассником), вступление в половую связь, ушел из дома несовершеннолетний, ушли из дома и не вернулись два брата 12 и 14 лет. И такие сводки в прокуратуре практически каждый день», - подчеркнула она.

По словам Натальи Канцеровой, в регионе сложилась непростая обстановка и принимаемые меры остаются недостаточно адекватными остроте проблемы.

«Серьезные претензии есть к областной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. Законом неслучайно определено, что это коллегиальный орган, куда входят руководители и заместители органов учреждений системы профилактики. Состав областной комиссии утвержден правительством. Но, извините за резкость, участие в заседаниях для руководителей ключевых ведомств превратилось в хобби.

На трех заседаниях, состоявшихся в этом году, отсутствовало от трети до половины состава. Заседания ни разу не посетили министры образования, физической культуры и спорта, дважды - министр труда, социальной защиты и демографии. Более того, министр образования и министр физической культуры и спорта ни одного заседания не посетили и в 2018 году.

Я напомню, что 130 несовершеннолетних преступников - это учащиеся образовательных организаций различного уровня. Это дети, для которых необходимо организовать досуг и занятость. Уважаемые министры, как вы можете требовать исполнения обязанностей от сотрудников, если сами не вникаете в эти проблемы?» - обратилась Наталья Канцерова к Александру Воронкову и Григорию Кабельскому.

Она отметила, что муниципальные комиссии также функционируют в режиме свободного посещения.

«На заседания КДН Первомайского района в марте этого года отсутствовали 7 из 19, в июле и сентябре - 9 из 19, ни на одном заседании не присутствовали замначальника отдела полиции № 5, депутат городской думы Панин. Заместитель главы администрации Заречного Сизова, председатель КДН, из шести заседаний не провела ни одного! Наверное, все так загружены, что не считают возможным посещать такие мероприятия», - возмутилась Наталья Канцерова, уточнив, что комиссия ПДН Ленинского района вовсе потеряла материалы о проведенных в 2019 году заседаниях.

«Заседания КДН вообще превратились в заслушивание статистической информации. На них не рассматриваются актуальные вопросы в сфере профилактики правонарушений. Зачастую даются рекомендации, просто лишенные какого-то смысла.

Можно ли установить причины и условия, способствовавшие совершению преступления или правонарушения, услышав только то, что четыре преступления совершены тремя подростками? Но именно так идет борьба с детской преступностью в районах области, где произошел ее рост. Где фамилии детей, где анализ условий их проживания, причина отсутствия родительского попечения, наличие свободного времени для преступной деятельности и, самое важное, где конкретные меры, способствующие решению проблемы? Ни в одном постановлении ПДН Белинского, Бессоновского, Вадинского, Каменского, Пензенского и других районов ни разу не указывались причины и условия, способствующие беспризорности и антиобщественному поведению», - заявила прокурор области.

Она напомнила, что зачастую единственным способом работы с трудными подростками является профилактическая беседа, хотя этот метод давно уже показал себя как неэффективный. Но и тут выясняется, что с подростками никто не беседует, а отчеты о таких «беседах» поступают, то есть проблема на самом деле вуалируется.

Подводя итог, Наталья Канцерова резюмировала, что КДН не справляются со своими обязанностями.