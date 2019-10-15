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Общество | В Пензе обновили 29 остановочных павильонов

15.10.2019|10:39
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В Пензе продолжается работа по замене остановочных павильонов. В понедельник, 14 октября, две новые конструкции появились на остановках «Гусиловский рынок» на Карпинского и «Сосны» на Коннозаводской.

В общей сложности установлено уже 29 павильонов. Помимо названных, это «Улица Пионерская» на Коммунистической, «Горбольница № 6» на Стасова (в обоих направлениях), «Улица Тернопольская» (в обоих направлениях), «ОАО «Электромеханика» на Свердлова, «Зоопарк» на Красной, «По требованию» на Аустрина, «Улица Бородина» на Тернопольской, «Профкурсы» на Калинина.

Также места ожидания транспорта обновлены на остановках «НИИ «Контрольприбор» на улице Мира, «По требованию» на проспекте Строителей (библиотека им. М. Ю. Лермонтова), «Универсам № 173» на проспекте Победы, «Путепровод» на 8 Марта, «Контрольно-диспетчерский пункт» на 40 лет Октября, «Завод «Тяжпромарматура» на проспекте Победы, «Проспект Победы», «Улица Долгорукова» на Чаадаева, «Станция Пенза-II» на Чаадаева, «Диспетчерская» в 6-м проезде Пестеля, «Улица Ладожская», «Улица Лядова», «Универсам» на Клары Цеткин, «Микрорайон 1-2» на Воронова, «Гортеплоэнергия» на Мира, «Улица Циолковского» (в обоих направлениях).

«Кроме того, ведется подготовка еще трех площадок на остановках «Улица Аустрина» в центр по ул. Аустрина, «ЦНТИ» из центра по пр-ту Победы, «Горводоканал» в центр по ул. Кривозерье», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

Источник — фото www.penza-gorod.ru
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Гость|15.10.2019 11:01|

Не обновили, а изуродовали. Не надо выдавать всякое уродство за новизну и модернизацию.

Гость|15.10.2019 11:14|

А где при них ларьки?

Гость|15.10.2019 11:15|

Вечный бизнес,вот это я понимаю,молодцы

Гость|15.10.2019 11:27|

Кто автор этих убожеств? Невозможно укрыться ни от дождя, ни от солнца, ни от ветра!

Гость|15.10.2019 11:35|

Самый центр города, остановка пл.Ленина или ТТС (магазин "Бульвар"). Увезли в остановку в начале лета, а привезти забыли.

Гость|15.10.2019 11:36|

Вопрос: А где обещанные отапливаемые остановки?

Ответ: Там же, где и 100 автобусов, речные трамвайчики, набережная, цирк. Теперь еще и Бакунинский мост.

Гость|15.10.2019 11:48|

penzainform.ru писал(a):

по замене остановочных павильонов.
То что устанавливают это не остановочный павильон, а жестянка прибитая к арматуре.

Гость|15.10.2019 11:57|

Гость писал(a):

Там же, где и 100 автобусов, речные трамвайчики, набережная, цирк. Теперь еще и Бакунинский мост.
про планетарий забыл.

Зато попам стахановскими темпами сквер уродуют. Хотя лесенку - забросили!

Гость|15.10.2019 12:03|

Чей сынок штампует такие "собачьи будки"?

Гость|15.10.2019 12:04|

Гость писал(a):

Зато попам стахановскими темпами сквер уродуют. Хотя лесенку - забросили!
Даже изуродовать по плану не могут.:-DDD.

Гость|15.10.2019 12:05|

Гость писал(a):

Чей сынок штампует такие "собачьи будки"?
Ну не кошачьи же делают.

Гость|15.10.2019 12:19|

penzainform.ru писал(a):

две новые конструкции
Вот именно, что КОНСТРУКЦИИ! Т.к. остановочными павильонами, это убожество, может называть только казнокрад и предатель Родины.

Гость|15.10.2019 12:20|

Изуродовали. Были белые остановки. Теперь темно коричневые. Кто выбирал цвет остановок???

Гость|15.10.2019 12:22|

Гость писал(a):

Хотя лесенку - забросили!
Заместо лесенки, всем прихожанкам по целлофановому пакету выдадут, что бы они зимой, до спасо-преображенского храмика по горочке съезжали.

Гость|15.10.2019 12:24|

В Москве под такими навесами мусорные баки стоят. По уважительной надо к народу, а то на субботник и не кому будет ходить.

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Имя: Гость
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