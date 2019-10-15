15.10.2019 | 10:39

В Пензе продолжается работа по замене остановочных павильонов. В понедельник, 14 октября, две новые конструкции появились на остановках «Гусиловский рынок» на Карпинского и «Сосны» на Коннозаводской.

В общей сложности установлено уже 29 павильонов. Помимо названных, это «Улица Пионерская» на Коммунистической, «Горбольница № 6» на Стасова (в обоих направлениях), «Улица Тернопольская» (в обоих направлениях), «ОАО «Электромеханика» на Свердлова, «Зоопарк» на Красной, «По требованию» на Аустрина, «Улица Бородина» на Тернопольской, «Профкурсы» на Калинина.

Также места ожидания транспорта обновлены на остановках «НИИ «Контрольприбор» на улице Мира, «По требованию» на проспекте Строителей (библиотека им. М. Ю. Лермонтова), «Универсам № 173» на проспекте Победы, «Путепровод» на 8 Марта, «Контрольно-диспетчерский пункт» на 40 лет Октября, «Завод «Тяжпромарматура» на проспекте Победы, «Проспект Победы», «Улица Долгорукова» на Чаадаева, «Станция Пенза-II» на Чаадаева, «Диспетчерская» в 6-м проезде Пестеля, «Улица Ладожская», «Улица Лядова», «Универсам» на Клары Цеткин, «Микрорайон 1-2» на Воронова, «Гортеплоэнергия» на Мира, «Улица Циолковского» (в обоих направлениях).

«Кроме того, ведется подготовка еще трех площадок на остановках «Улица Аустрина» в центр по ул. Аустрина, «ЦНТИ» из центра по пр-ту Победы, «Горводоканал» в центр по ул. Кривозерье», - сообщили в пресс-службе администрации Пензы.