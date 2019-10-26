26.10.2019 | 17:45

На этих соревнованиях каждый из участников стоял буквально один за всех, а все - за одного.

Керносовы принимают участие в соревнованиях «Папа, мама, я - автомобильная семья» второй год подряд. В 2019-м они стали лидерами одного из отборочных заездов.

«Хотим участвовать в конкурсах, чтобы ребенок узнавал заодно правила дорожного движения. Полезно знать, как себя вести на дороге», - рассказала участница соревнований Светлана Керносова.

Первыми в заездах за руль сели дети. Свою автошколу они прошли либо на полях в деревне у бабушки, либо на пустынных морских берегах на семейном отдыхе. Но в любом случае рядом с ними - опытный инструктор.

«У меня нога сразу отпускает сцепление, и моя машина глохнет», - признался участник соревнований Иван Орлов.

Отцам пришлось быть особенно внимательными. Они должны были не уронить бутылку с водой, иначе результаты заезда аннулировались бы.

Лучшие автомобильные семьи были отмечены призами ГИБДД.