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Общество | В Пензе автомобильные семьи поборолись за звание лучших

26.10.2019|17:45
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На этих соревнованиях каждый из участников стоял буквально один за всех, а все - за одного.

Керносовы принимают участие в соревнованиях «Папа, мама, я - автомобильная семья» второй год подряд. В 2019-м они стали лидерами одного из отборочных заездов.

«Хотим участвовать в конкурсах, чтобы ребенок узнавал заодно правила дорожного движения. Полезно знать, как себя вести на дороге», - рассказала участница соревнований Светлана Керносова.

Первыми в заездах за руль сели дети. Свою автошколу они прошли либо на полях в деревне у бабушки, либо на пустынных морских берегах на семейном отдыхе. Но в любом случае рядом с ними - опытный инструктор.

«У меня нога сразу отпускает сцепление, и моя машина глохнет», - признался участник соревнований Иван Орлов.

Отцам пришлось быть особенно внимательными. Они должны были не уронить бутылку с водой, иначе результаты заезда аннулировались бы.

Лучшие автомобильные семьи были отмечены призами ГИБДД.

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Гость|26.10.2019 18:51|

Лучший жоповоз Буртасии!

Гость|26.10.2019 18:53|

У меня нога сразу отпускает сцепление, и моя машина глохнет», - признался участник соревнований Иван Орлов.

Запомни Соколов, можно бросить жену, пить, курить, но сцепление бросать нельзя!

Гость|26.10.2019 19:12|

организаторы - вы дебилы!!!!!,чему -сопляков учите ???????

Имя: Гость
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