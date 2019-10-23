23.10.2019 | 13:32

В Пензе проверили готовность спецтехники к зиме. Ревизию провел заместитель главы администрации города Юрий Ильин в среду, 23 октября.

Оценивалась подготовка техники МУП «Пензадормост» и «Зеленое хозяйство». Первое в зимний период планирует задействовать 138 спецавтомобилей: самосвалов, пескоразбрасывателей, погрузчиков, бульдозеров, экскаваторов, мелкогабаритную технику и комбинированные машины.

«Для поддержания рабочего состояния был проведен ряд мероприятий по ремонту и покраске техники и механизмов. Состояние автопарка предприятия проверяющие назвали удовлетворительным», - сообщили в пресс-службе мэрии.

МУП «Зеленое хозяйство» для уборки и вывоза снега планирует использовать 22 спецмашины. Однако их состояние вызвало критику со стороны Юрия Ильина.

«Машины грязные, некоторые детали на них не прокрашены, один трактор недоукомплектован – отсутствует щетка. Надо тщательнее следить за автопарком», - отметил он.

Чиновник поручил в кратчайшие сроки устранить все недостатки и подготовить спецмашины.

Ранее сообщалось, что в регионе к зиме запасут 200 000 тонн песко-соляной смеси, а также организуют круглосуточную работу диспетчерской службы на каждом предприятии, что позволит ликвидировать последствия ЧП в кратчайшие сроки.