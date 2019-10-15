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Общество | Монтаж новогодней елки на площади Ленина начнут после 4 ноября

15.10.2019|09:06
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Во вторник, 15 октября, на совещании в администрации Пензы обсудили подготовку города к новогодним праздникам.

Начальник управления культуры Вера Фейгина сообщила, что главным местом зимнего отдыха населения по традиции будет площадь Ленина. Там появятся домик Деда Мороза и главная елка. Монтаж последней начнется сразу после 4 ноября и окончится к 1 декабря.

На Фонтанной площади предполагалось залить каток, но от задумки придется отказаться: территорию закрыли на реконструкцию.

По словам Веры Фейгиной, сейчас проводится ревизия новогодних игрушек и украшений, уточняются места установки елок в районах города, прокладки лыжных маршрутов.

План всех мероприятий будет окончательно сформирован к 20 ноября.

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Гость|15.10.2019 09:28|

крестный хоровод вокруг елки будет?

Гость|15.10.2019 09:37|

Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня!

Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас!

Нет, нет, нет, нет мы хотим сегодня!

Нет, нет, нет, нет мы хотим сейчас!

Гость|15.10.2019 09:38|

Фейгиной больше заняться нечем?

Гость|15.10.2019 09:40|

Зареченских школьников научили определять фейковые новости

Гость|15.10.2019 09:54|

Поставьте настоящую лесную красавицу,а не железное чудо.

Гость|15.10.2019 10:04|

Чо, новый гот шоль уже?

Гость|15.10.2019 10:15|

Поставьте елку и на Юбилейной площади!!!

Гость|15.10.2019 10:31|

На фонтанной площади каток где будет? Рядом со строительным забором, которым обнесли фонтан?

Гость|15.10.2019 10:37|

Гость писал(a):

Поставьте елку и на Юбилейной площади!!!
+100500

Гость|15.10.2019 10:44|

Гость писал(a):

крестный хоровод вокруг елки будет?
На Советской площади на месте где ставили ёлку ,стоит колокольня,наряди и води.Даже в 90-х при Калашникове когда денег не хватало,делали и снежные городки ,и ёлки ставились массово во всех частях города ,а нынче .....

Имя: Гость
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