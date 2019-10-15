15.10.2019 | 09:06

Во вторник, 15 октября, на совещании в администрации Пензы обсудили подготовку города к новогодним праздникам.

Начальник управления культуры Вера Фейгина сообщила, что главным местом зимнего отдыха населения по традиции будет площадь Ленина. Там появятся домик Деда Мороза и главная елка. Монтаж последней начнется сразу после 4 ноября и окончится к 1 декабря.

На Фонтанной площади предполагалось залить каток, но от задумки придется отказаться: территорию закрыли на реконструкцию.

По словам Веры Фейгиной, сейчас проводится ревизия новогодних игрушек и украшений, уточняются места установки елок в районах города, прокладки лыжных маршрутов.

План всех мероприятий будет окончательно сформирован к 20 ноября.