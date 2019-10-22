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Общество | Два жителя Нижнего Ломова арестованы за экспрессивное выяснение отношений

22.10.2019|15:27
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Два жителя Нижнего Ломова, слишком бурно выражавшие свои эмоции в присутствии посторонних, наказаны по решению суда.

Инцидент произошел днем 7 октября. Обитатели общежития стали свидетелями того, как в коридоре на пятом этаже мужчины выясняли отношения. При этом, говоря юридическим языком, оппоненты «выражались нецензурной бранью и размахивали руками, чем грубо нарушили общественный порядок, выражая явное неуважение к обществу».

На призывы соседей прекратить скандал мужчины не реагировали. Итогом конфликта для обоих сторон стала скамья подсудимых. Им инкриминировали мелкое хулиганство, которое наказывается штрафом от 500 до 1 000 рублей или административным арестом до 15 суток.

В судебном заседании оба хулигана признали свою вину и раскаялись. Учитывая это, суд арестовал одного из них на трое суток, другого - на пять с момента их фактического задержания, сообщили в пресс-службе Нижнеломовского районного суда.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|22.10.2019 15:47|

За волосы ещё толерантно не таскали друг друга,шаловливые?

Имя: Гость
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