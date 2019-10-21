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Общество | Кузнечанин подарил музею награды своего отца-фронтовика

21.10.2019|11:01
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Кузнечане откликнулись на просьбу городского музея воинской славы поделиться семейными реликвиями и архивами - личными вещами фронтовиков и тружеников тыла и сведениями о них.

«Так, Белов Алексей Алексеевич, посетив музей, принес фото, документы, личные вещи и награды своего отца, Белова Алексея Николаевича, участника Великой Отечественной войны, награжденного орденами Славы II и III степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией», которыми семья дорожит и бережно хранит», - рассказали в пресс-службе администрации Кузнецка.

В фондах музея находится около трех тысяч экспонатов, которые собраны сотрудниками музея, кузнечанами, городским советом ветеранов. Часть материалов попала на выставку с раскопок на местах боев.

«Сотрудники музея уверены, что те немногие артефакты военной истории, которые находятся в фондах музейно-выставочного центра, никого не оставят равнодушными», - добавили в мэрии Кузнецка.

Источник — фото gorodkuzneck.ru
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Гость|21.10.2019 11:23|

просто дурак

Гость|21.10.2019 11:25|

идиот

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