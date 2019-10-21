21.10.2019 | 16:41

Пензенцев приглашают на двухдневные мероприятия по случаю 200-летия со дня преставления святителя Иннокентия, епископа Пензенского и Саратовского.

Во вторник, 22 октября, в 13:00 состоится молебен в часовне во имя Казанской иконы Божией Матери при Пензенском художественном училище имени К. А. Савицкого.

«Во время богослужения будут освящены иконы, написанные выпускниками училища специально для часовни. После молебна гости осмотрят выставку «Свет Христов», где будут представлены произведения скульптуры, рисунка, живописные этюды и эскизы на православную тематику», - сообщили в Пензенской епархии.

Бесплатная выставка останется открытой для посетителей в течение месяца.

В тот же день в 15:30 священнослужители совершат малую вечерню с акафистом святителю Иннокентию у его мощей в Успенском кафедральном соборе. В 17:00 там же пройдет праздничное всенощное бдение. Богослужебные песнопения исполнит хор Данилова монастыря.

Уже в среду, 23 октября, в 00:00 начнется ночная Божественная литургия. Желающих помолиться в Успенский собор привезут автобусы, которые проследуют из Арбекова и Терновки (отправление 22 октября в 22:30).

Со стороны Терновки транспорт поедет по маршруту: «Аэропорт» - «НПП «МедИнж» - «Гидрострой» - «Ул. Терешковой» - «Ул. Сухумская» - «Ул. Петровская» - «Районный Дом культуры» - «Дом быта» - «Терновский мост» - «Ул. Токарная» - «Межшкольный учебный комбинат» - «ПАО «Электромеханика» - «Ул. Чкалова» - «Художественное училище» - «Ул. Красная» - «По требованию» (ул. Лермонтова) - «ПГУ» (ул. Лермонтова) - «ПГПУ» - «Дом офицеров» - «Ул. Ленинградская» - «Ул. Пацаева» - Успенский собор.

Из Арбекова автобусы поедут через остановки: «Арбековская застава» (храм св. Адриана и Наталии) - «По требованию» (ул. Лядова) - «По требованию» (ул. Ладожская) - «Ул. Ладожская, д. 139» - «Ул. Ладожская» - «Дачная» - «Ул. Ладожская» (конечная) - «Комарово» - «ДС «Буртасы» - «Городская больница № 6» - «Ул. Рахманинова» - «Детский сад» (ул. Рахманинова) - «Ул. Тернопольская» - «Магазин «Россия» - «Магазин «Океан» - «Универсам № 173» - «ЦНТИ» - «Тяжпромарматура» - «Школа № 9» - «Автодорожный колледж» - «Магазин «Буратино» - «Проспект Победы» - «Ул. Пионерская» - «ДОСААФ» - «Ул. Ворошилова» - «Ул. Кулакова» - «Сбербанк» (ТЦ «Красные холмы») - «Цирк» - «Площадь маршала Жукова» - «Роддом» - «Ул. Захарова» - Успенский собор.

В 2:00, после окончания литургии, пензенцев развезут по домам по тем же маршрутам, только в обратном направлении.

В 7:00 состоится ранняя Божественная литургия, а в 9:30 - архиерейская Божественная литургия, уточнили в епархии.