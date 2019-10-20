20.10.2019 | 09:10

Жительница Бессоновского района накопила 26 000 рублей долга по штрафам за нарушение ПДД.

В отношении женщины судебные приставы возбудили 34 исполнительных производства. Сельчанка скрывалась от них, не появлялась по месту прописки, растущий долг игнорировала.

«Штрафы текли рекой со всей России», - отметили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Служители закона решили действовать более жесткими методами и вынесли ограничение на регистрационные действия с принадлежащим должнице автомобилем.

«Ждать долго не пришлось. Долг был погашен полностью», - добавили в управлении.