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Общество | Автолюбительница из Бессоновского района накатала штрафов на 26 000

20.10.2019|09:10
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Жительница Бессоновского района накопила 26 000 рублей долга по штрафам за нарушение ПДД.

В отношении женщины судебные приставы возбудили 34 исполнительных производства. Сельчанка скрывалась от них, не появлялась по месту прописки, растущий долг игнорировала.

«Штрафы текли рекой со всей России», - отметили в пресс-службе управления ФССП по Пензенской области.

Служители закона решили действовать более жесткими методами и вынесли ограничение на регистрационные действия с принадлежащим должнице автомобилем.

«Ждать долго не пришлось. Долг был погашен полностью», - добавили в управлении.

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