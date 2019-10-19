19.10.2019 | 11:07

На прием к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой обратилась жительница областного центра с просьбой помочь в возвращении дочери.

Женщина рассказала, что девочку забрал отец, который живет в Москве. Общаться с матерью он ей не разрешает. Родительских прав ни один из бывших супругов не лишен, однако они не урегулировали вопрос с местом проживания ребенка.

«Дочь оставалась жить с мамой, которая не запрещала отцу на время забирать ребенка к себе, но с условием: всегда возвращать. Очередная попытка матери встретиться наедине с дочерью в московской школе не удалась, так как классный руководитель быстро сообщила об этом отцу. В его присутствии дочь не смогла откровенно поговорить с мамой», - сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Елена Столярова, выслушав женщину, позвонила директору школы, в которой обучается девочка, и указала на недопустимость сложившейся ситуации: закон дает равные права родителям на общение с ребенком при их раздельном проживании.

В свою очередь директор пообещала, что примет все меры к тому, чтобы в школе ребенок спокойно общался и матерью, и с отцом.