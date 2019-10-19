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Общество | Пензячку лишили возможности общаться с дочерью

19.10.2019|11:07
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На прием к уполномоченному по правам ребенка в Пензенской области Елене Столяровой обратилась жительница областного центра с просьбой помочь в возвращении дочери.

Женщина рассказала, что девочку забрал отец, который живет в Москве. Общаться с матерью он ей не разрешает. Родительских прав ни один из бывших супругов не лишен, однако они не урегулировали вопрос с местом проживания ребенка.

«Дочь оставалась жить с мамой, которая не запрещала отцу на время забирать ребенка к себе, но с условием: всегда возвращать. Очередная попытка матери встретиться наедине с дочерью в московской школе не удалась, так как классный руководитель быстро сообщила об этом отцу. В его присутствии дочь не смогла откровенно поговорить с мамой», - сообщается на официальном сайте омбудсмена.

Елена Столярова, выслушав женщину, позвонила директору школы, в которой обучается девочка, и указала на недопустимость сложившейся ситуации: закон дает равные права родителям на общение с ребенком при их раздельном проживании.

В свою очередь директор пообещала, что примет все меры к тому, чтобы в школе ребенок спокойно общался и матерью, и с отцом.

Источник — фото pixabay.com
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Гость|19.10.2019 11:49|

Яже мать наказали, отлично!

Гость|19.10.2019 11:50|

закон дает равные права родителям на общение с ребенком при их раздельном проживании.

Только почему-то в судах этого не знают. С ка д на сторону яжематери встает.

Гость|19.10.2019 11:53|

Значит дочери лучше с отцом, чем с матерью-идиоткой.

Гость|19.10.2019 11:53|

Елена Столярова позвонила директопу???? А дальше что??? Ничего не изменится, показуха полная...

Гость|19.10.2019 11:59|

Гость писал(a):

Только почему-то в судах этого не знают. С ка д на сторону яжематери встает.
суд так поступает исключительно в русле сказок (конспективно изложенные типичные случаи и поведения участников) народов мира. там мачехи при родном папашке чё только не творят, со свету сживают сироток (отец умер пол-сироты, а мать - круглый сирота). а матери что хуже мачех - в меньшинстве. они обычно эстетки "цветаевы" марьины. отсюда и решения

Гость|19.10.2019 12:02|

Гость писал(a):

Значит дочери лучше с отцом, чем с матерью-идиоткой.
лучше - в смысле выгоднее, денежнее, свободнее? и мать ОБЯЗАНА забыть о своём "везучем" ребёнке?

Имя: Гость
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