18.10.2019 | 09:34

В Пензенской области рассматривают возможность запуска пригородного поезда между Пензой и Заречным.

Организовать перевозки планирует ОАО «Башкортостанская ППК». В официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте» появился опрос: «В случае назначения пригородного поезда с расписанием, описанным ниже, будет ли вам удобно совершать на нем поездки?»

Предполагается, что поезд будет отправляться со станции Пенза-I в 7:27 и прибывать на станцию Селикса в 7:43. Обратно он станет выезжать в 7:53.

Вечернее отправление со станции Пенза-I - в 17:16, со станции Селикса - в 17:42.

«Cтоимость проезда составит 29 рублей 80 копеек», - уточняется в группе.

Пресс-секретарь ОАО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар прокомментировал проведение опроса.

«Это стандартная работа. Как правило, мы к ней прибегаем, когда готовим какие-то масштабные новые проекты, связанные с повышением качества транспортного обслуживания», - уточнил он.

По его словам, городские электрички курсируют во многих крупных населенных пунктах России, однако, для того чтобы они появились и в Пензенской области, необходимо наличие не только спроса, но и заказа со стороны органов государственной власти.

В случае если поезд запустят, жители Заречного смогут по утрам приезжать в Пензу на работу, а по вечерам возвращаться домой. Железная дорога станет одной из альтернатив Бакунинскому мосту, закрытому на два года для реконструкции.