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Общество | Между Пензой и Заречным задумали пустить электричку

18.10.2019|09:34
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В Пензенской области рассматривают возможность запуска пригородного поезда между Пензой и Заречным.

Организовать перевозки планирует ОАО «Башкортостанская ППК». В официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте» появился опрос: «В случае назначения пригородного поезда с расписанием, описанным ниже, будет ли вам удобно совершать на нем поездки?»

Предполагается, что поезд будет отправляться со станции Пенза-I в 7:27 и прибывать на станцию Селикса в 7:43. Обратно он станет выезжать в 7:53.

Вечернее отправление со станции Пенза-I - в 17:16, со станции Селикса - в 17:42.

«Cтоимость проезда составит 29 рублей 80 копеек», - уточняется в группе.

Пресс-секретарь ОАО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар прокомментировал проведение опроса.

«Это стандартная работа. Как правило, мы к ней прибегаем, когда готовим какие-то масштабные новые проекты, связанные с повышением качества транспортного обслуживания», - уточнил он.

По его словам, городские электрички курсируют во многих крупных населенных пунктах России, однако, для того чтобы они появились и в Пензенской области, необходимо наличие не только спроса, но и заказа со стороны органов государственной власти.

В случае если поезд запустят, жители Заречного смогут по утрам приезжать в Пензу на работу, а по вечерам возвращаться домой. Железная дорога станет одной из альтернатив Бакунинскому мосту, закрытому на два года для реконструкции.

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Гость|18.10.2019 09:50|

не плохая идея! но есть одно "но"- виадук на станцию селикса на ремонте,по железке тоже проблема перейти-стоят составы постоянно, да и кпп6 достаточно удалено от жилых домов. так что вариантов нет или метро или воздушный шар. хорошо ,что не догадались одновременно ахунский переезд закрыть на реконструкцию.

Гость|18.10.2019 09:55|

penzainform.ru писал(a):

Вечернее отправление со станции Пенза-I - в 17:16, со станции Селикса - в 17:42.
обычно у граждан рабочий день с 8-00 до 17-00 добраться до пензы-1 за 15 минут не реально ,для кого такое расписание? основные пассажиры это те кто работает в пензе ,а не на станции Селикса. пустой ваш поезд будет кататься.

Гость|18.10.2019 09:58|

Ещё бы лучше до самого до арбекова, на дизеле.

Дмитрий Н. Мотовилов|18.10.2019 09:58|

Нужна нуль-кабина

Гость|18.10.2019 09:59|

Гость писал(a):

на ремонте,по железке тоже проблема перейти-стоят составы
А зачем переходить то? принимать состав прям на станции Селикса.

Гость|18.10.2019 10:00|

Гость писал(a):

рабочий день с 8-00 до 17-00 добраться до пензы-1 за 15 минут
Работать можно и в Заречном, и в Монтажке, в Чемодановке, Кижеватове. А это для студентов надо.

Гость|18.10.2019 10:11|

Предложение правильное, запустить рельсовые автобусы Пенза-Арбеково-Пенза;Пенза-Селикса-Пенза и расписание отправления и прибытия этих поездов подвязать к началу и окончанию рабочего времени предприятий (организаций).

Гость|18.10.2019 10:17|

Гость писал(a):

А зачем переходить то?
чтобы в пензу поехать. из пензы переходить конечно не надо. надо понимать что у дороги 2 направления- на лево и направо.

Гость|18.10.2019 10:28|

Здорово и ворота заворите в лосятнике. Пусть на электричках ездят. Пробок меньше будет.

Гость|18.10.2019 10:33|

Гость писал(a):

да и кпп6 достаточно удалено от жилых домов
Пусть город Заречный выделит средства на строительство железнодорожных платформ для пассажиров электрички у КПП №6 и жителям будет удобно.

Гость|18.10.2019 10:36|

Жд трамвай из Арбеково давно запустили, речные трамваи плавают, теперь вот и электричка ещё

Гость|18.10.2019 10:36|

В век жоповозничества на электричках ездить не будут если станции будут где-то в курмышах.

Имя: Гость
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