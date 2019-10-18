В Пензенской области рассматривают возможность запуска пригородного поезда между Пензой и Заречным.
Организовать перевозки планирует ОАО «Башкортостанская ППК». В официальной группе компании в соцсети «ВКонтакте» появился опрос: «В случае назначения пригородного поезда с расписанием, описанным ниже, будет ли вам удобно совершать на нем поездки?»
Предполагается, что поезд будет отправляться со станции Пенза-I в 7:27 и прибывать на станцию Селикса в 7:43. Обратно он станет выезжать в 7:53.
Вечернее отправление со станции Пенза-I - в 17:16, со станции Селикса - в 17:42.
«Cтоимость проезда составит 29 рублей 80 копеек», - уточняется в группе.
Пресс-секретарь ОАО «Башкортостанская ППК» Сергей Спатар прокомментировал проведение опроса.
«Это стандартная работа. Как правило, мы к ней прибегаем, когда готовим какие-то масштабные новые проекты, связанные с повышением качества транспортного обслуживания», - уточнил он.
По его словам, городские электрички курсируют во многих крупных населенных пунктах России, однако, для того чтобы они появились и в Пензенской области, необходимо наличие не только спроса, но и заказа со стороны органов государственной власти.
В случае если поезд запустят, жители Заречного смогут по утрам приезжать в Пензу на работу, а по вечерам возвращаться домой. Железная дорога станет одной из альтернатив Бакунинскому мосту, закрытому на два года для реконструкции.
не плохая идея! но есть одно "но"- виадук на станцию селикса на ремонте,по железке тоже проблема перейти-стоят составы постоянно, да и кпп6 достаточно удалено от жилых домов. так что вариантов нет или метро или воздушный шар. хорошо ,что не догадались одновременно ахунский переезд закрыть на реконструкцию.