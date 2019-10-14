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Общество | В Пензе демонтировали два пролета Бакунинского моста

14.10.2019|17:07
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Бакунинский развели. Спустя почти месяц после его закрытия исчезли два пролета моста над Сурой. Демонтаж старого путепровода идет вовсю.

«Сейчас основная работа связана с переустройством коммуникаций - газа, электрических сетей. Дальше будет работа по устройству буростолбов. Техника уже находится на объекте и готовится к устройству данных сооружений», - сообщил начальник управления капитального строительства Игорь Умнов.

Строительные площадки с обеих сторон Бакунинского огорожены. Посторонним на мост вход закрыт. На объекте только рабочие подрядной организации и техника. Их видят рыбаки, которые обосновались неподалеку.

«С нашим строительством быстро ничего не бывает. Вот набережную, посмотрите, быстро сделали?» - прокомментировал один из них.

Однако чиновники, курирующие реконструкцию моста, настроены более оптимистично. Подрядная организация работает без выходных.

«На данный момент максимально задействованы и персонал, и техника. Больше пока невозможно, потому что условия стесненные. Когда развернемся по устройству буростолбов, будем еще добавлять людей», - пояснил Игорь Умнов.

Перед дорожной организацией, выигравшей контракт на реконструкцию моста, поставлена задача сдать объект раньше изначально заявленного срока (это сентябрь 2021 года).

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