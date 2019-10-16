Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 окт 2019|11:27
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+5oC
+6oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Облачно |
  71.27  |  $  64.52

Общество | В центре Пензы организуют продовольственную ярмарку

16.10.2019|10:16
Печать

В субботу, 19 октября, пензенцев и гостей города приглашают посетить сезонную ярмарку. Купить товары местных производителей можно будет в сквере на улице Славы.

Фермеры предложат посетителям большой выбор овощей, плодовых и ягодных культур, молочную продукцию, колбасные и мясные изделия, куриные яйца, хлебобулочные, кондитерские изделия, мед, сахар.

«Также можно будет приобрести саженцы плодовых и ягодных культур», - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.

Посетителей ждут с 8:00 до 15:00.

Следующая продовольственная ярмарка пройдет в сквере на улице Славы в субботу, 26 октября.

0
0
0
0
 
Гость|16.10.2019 10:35|

Сквер торговой славы.

Гость|16.10.2019 10:43|

от такой ярмарки камни треснули

Гость|16.10.2019 11:04|

Покупателям где парковаться, чтобы мешок картошки на троллейбусе через весь город не тащить?

Гость|16.10.2019 11:08|

А почему в перечне нет продуктов которые выставлялись в Москве?Мясо перепелов,виноград,дыни и сыр из кактусов.Или это очередное очковтирательство?

Гость|16.10.2019 11:16|

Купить сейчас не проблема. Где деньги взять?

Гость|16.10.2019 11:24|

неужели, а то лоббируют интересы крупных сетей с пластилиновым сыром из пальмового масла и колбасы из туалетной бумаги

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!