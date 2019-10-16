В субботу, 19 октября, пензенцев и гостей города приглашают посетить сезонную ярмарку. Купить товары местных производителей можно будет в сквере на улице Славы.
Фермеры предложат посетителям большой выбор овощей, плодовых и ягодных культур, молочную продукцию, колбасные и мясные изделия, куриные яйца, хлебобулочные, кондитерские изделия, мед, сахар.
«Также можно будет приобрести саженцы плодовых и ягодных культур», - сообщили в пресс-службе регионального министерства сельского хозяйства.
Посетителей ждут с 8:00 до 15:00.
Следующая продовольственная ярмарка пройдет в сквере на улице Славы в субботу, 26 октября.
Сквер торговой славы.