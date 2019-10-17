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Общество | В Пензенском перинатальном центре проходят экскурсии для будущих мам

17.10.2019|17:33
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В четверг, 17 октября, в Пензенском областном перинатальном центре прошла третья экскурсия для будущих мам.

Идея таких встреч женщин со специалистами родовспомогательных учреждений родилась 27 сентября на «Беременных посиделках». Специалисты центра предложили проводить репетиции прибытия женщины в учреждение родовспоможения, чтобы ее не пугала неизвестность.

В группе из пяти будущих мам, побывавших на экскурсии, лишь одна ждет второго ребенка, остальные постигали теоретические знания впервые. Руководитель центра Михаил Беляев рассказал женщинам, как и где будут происходить госпитализация, осмотр, подготовка к родам, а также пригласил их осмотреть родовую палату.

Особенно их впечатлило оборудование для осмотра новорожденных. Обычный на вид коврик за считанные секунды нагревается до комфортной температуры в 37 градусов, так что новорожденный малыш не замерзнет.

«Экскурсии будут продолжаться до середины декабря по четвергам», - сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Пензенской области.

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