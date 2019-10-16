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Общество | Владимир Мутовкин назвал имена претендентов на пост мэра Пензы

16.10.2019|16:13
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Мэром Пензы хотят стать пять человек. Их имена в среду, 16 октября, назвал глава города Владимир Мутовкин.

«Это депутат законодательного собрания области Георгий Камнев, пенсионер Юрий Вобликов, первый зампред правительства Андрей Лузгин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин», - перечислил Владимир Мутовкин.

По его словам, 17 октября состоится заседание комиссии, на котором будут анализироваться поданные кандидатами документы.

Прием заявок от кандидатов велся с 2 по 16 октября. Потенциальному претенденту на пост должно быть не менее 30 лет, обязательно наличие высшего образования не ниже специалитета, магистратуры, как минимум трехлетний стаж муниципальной, гражданской либо государственной службы.

Имена претендентов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии, станут известны 21 октября. 25-го числа на сессии гордумы депутаты выберут мэра путем тайного голосования.

С декабря 2015 по 10 сентября 2019 года мэром Пензы был Виктор Кувайцев. После избрания его депутатом гордумы он досрочно сложил с себя полномочия. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Сергей Волков, ранее являвшийся первым замом.

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Гость|16.10.2019 16:19|

Кувайцев лучше всех пятерых! был бы....

Гость|16.10.2019 16:19|

penzainform.ru писал(a):

пенсионер Юрий Вобликов
Юра тебе годков то сколько? С противогазом чай, завязал уже по Пензе ходить?

Гость|16.10.2019 16:22|

Гость писал(a):

Гость|16.10.2019 16:19|

Кувайцев лучше всех пятерых! был бы....

Если бы уже срок мотал,а не делапутствовал.

Гость|16.10.2019 16:24|

Мэра должен выбирать народ,а не депутаты!

Гость|16.10.2019 16:24|

Гость писал(a):

Если бы уже срок мотал,а не делапутствовал.
срок тебе нужно наматать чтоб языком не бряхал зря

Гость|16.10.2019 16:25|

Гость писал(a):

Мэра должен выбирать народ,а не депутаты!
наш народ слишком безграмотен чтобы что то выбрать и политикой не интересуются и кандидатов не знают....и в таком случае победит тот у кого больше денег на пиар кампанию

Гость|16.10.2019 16:27|

Я так и думал, хлебом возьмёт ...избирателя

Гость|16.10.2019 16:30|

Гость писал(a):

наш народ слишком безграмотен чтобы что то выбрать и политикой не интересуются и кандидатов не знают....и в таком случае победит тот у кого больше денег на пиар кампанию
И не говори, пенсионную реформу им сделали, медицину и образование оптимизировали, а всё недовольны.

Глаз да глаз, а то навыбирают себе "быдлоиванов", а достойные и уважаемые люди в пролёте окажутся.

Гость|16.10.2019 16:31|

Кинул на пальцах, Леонтьев выпал. Это ярмарки краски, разноцветные пляски, деревянные качели, расписные карусели. Звуки шарманки, гаданье цыганки .. вот так то.

Гость|16.10.2019 16:41|

если сделать поисковый запрос по каждому кандидату, станет ясно кого выберут. спойлер:(первый зампред правительства Андрей Лузгин)

Гость|16.10.2019 16:46|

А я хотела бы, чтобы выбрали Камнева Г.

Гость|16.10.2019 16:51|

Молодым дорогу!!!

Гость|16.10.2019 16:51|

Сама супружница мужа свого пропихивает в мэры, похвально. Но победит самый достойный и уважаемый, таких качеств у Г.Камнева не замечаем, тень, просто тень , а где остальное?

Гость|16.10.2019 16:56|

Гость писал(a):

Гость|16.10.2019 16:51|

Сама супружница мужа свого пропихивает в мэры, похвально. Но победит самый достойный и уважаемый, таких качеств у Г.Камнева не замечаем, тень, просто тень , а где остальное?

Будет власть и всё приложится.Он,по крайней мере,идеалы своей партии и саму партию не предавал,в отличии от других.

Гость|16.10.2019 16:56|

А что,Кувайцев-то ушёл?

Он,во всяком случае,пожалуй лучше и опытнее этих КАНДИДАТОВ!

А из "Лидеров России" никого нет?

А то проводим конкурсы,проводим,отбираем лучших,а в Пензу низкого?

Чтобы разгрести это болото,нужен варяг,не замеченный в ангажированности и покровительстве местных кланов,тогда не будут вместо новых бордюров новые же ставить?

А то новые же ставят,а тротуары возле них раздолбанные.

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Имя: Гость
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