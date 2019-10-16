16.10.2019 | 16:13

Мэром Пензы хотят стать пять человек. Их имена в среду, 16 октября, назвал глава города Владимир Мутовкин.

«Это депутат законодательного собрания области Георгий Камнев, пенсионер Юрий Вобликов, первый зампред правительства Андрей Лузгин, заместитель главы администрации Пензы Денис Леонтьев и глава администрации Малосердобинского района Иван Кирюхин», - перечислил Владимир Мутовкин.

По его словам, 17 октября состоится заседание комиссии, на котором будут анализироваться поданные кандидатами документы.

Прием заявок от кандидатов велся с 2 по 16 октября. Потенциальному претенденту на пост должно быть не менее 30 лет, обязательно наличие высшего образования не ниже специалитета, магистратуры, как минимум трехлетний стаж муниципальной, гражданской либо государственной службы.

Имена претендентов, которые пройдут отбор конкурсной комиссии, станут известны 21 октября. 25-го числа на сессии гордумы депутаты выберут мэра путем тайного голосования.

С декабря 2015 по 10 сентября 2019 года мэром Пензы был Виктор Кувайцев. После избрания его депутатом гордумы он досрочно сложил с себя полномочия. Сейчас обязанности главы администрации исполняет Сергей Волков, ранее являвшийся первым замом.