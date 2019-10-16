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Общество | В Заречный привезут мощи Николая Чудотворца

16.10.2019|10:19
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В субботу, 19 октября, в Заречный прибудут мощи святителя Николая Чудотворца.

Встреча святыни состоится у центрального входа в храм Преподобного Серафима Саровского на улице Заречной в 16:30.

«Мощи святого будут находиться в Заречном до 3 ноября: с 19 по 27 октября - в храме Преподобного Серафима Саровского, с 28 по 30 октября - в храме-часовне Святого великомученика Пантелеимона в больничном городке, с 31 октября по 3 ноября - в Воскресенском молитвенном доме на улице Литке, 29», - сообщает портал «Заречье сегодня».

В августе ковчег с реликвией побывал в Пензе. Он размещался в Успенском кафедральном соборе. В апреле этого года в областной центр привозили частицы мощей святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского, а также преподобного Сергия Радонежского.

Источник — фото zarpressa.ru
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Гость|16.10.2019 11:10|

Как тебе такое, Илон Маск?

Гость|16.10.2019 11:12|

Гость писал(a):

Как тебе такое, Илон Маск?
Хватит глумиться над больными людьми.Они лабызнут мощец и им спокойнее на душе.Нам они никак не мешают.

Гость|16.10.2019 11:14|

А крестный ход будет? Может перекрыть пару проспектов и улиц в Заречном для крестного хода? Очень просим.

Гость|16.10.2019 11:17|

лосятник еще и рассадник мракобесия?

Точно надо им заварить ворота, пока эти сухие останки трупа там!

Гость|16.10.2019 11:24|

Кто такой Конилай Мудозвонец?

Имя: Гость
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