16.10.2019 | 10:19

В субботу, 19 октября, в Заречный прибудут мощи святителя Николая Чудотворца.

Встреча святыни состоится у центрального входа в храм Преподобного Серафима Саровского на улице Заречной в 16:30.

«Мощи святого будут находиться в Заречном до 3 ноября: с 19 по 27 октября - в храме Преподобного Серафима Саровского, с 28 по 30 октября - в храме-часовне Святого великомученика Пантелеимона в больничном городке, с 31 октября по 3 ноября - в Воскресенском молитвенном доме на улице Литке, 29», - сообщает портал «Заречье сегодня».

В августе ковчег с реликвией побывал в Пензе. Он размещался в Успенском кафедральном соборе. В апреле этого года в областной центр привозили частицы мощей святителей Николая Чудотворца и Спиридона Тримифунтского, а также преподобного Сергия Радонежского.