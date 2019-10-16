16.10.2019 | 18:09

Пензенцы вошли в историю мирового автомобильного спорта. Олег Быченков и Михаил Павлов отработали на Гран-при «Формулы-1» России в Сочи маршалами - так называют людей, помогающих в организации и проведении королевских гонок.

Михаил нес вахту на флаговом посту, сигнализируя спортсменам о различных происшествиях на треке.

«На моем участке не было серьезных проблем, аварий, но был заезд в пит-лейн. То есть я обеспечивал безопасность, останавливая подъезжающие машины, чтобы они не столкнулись с теми, которые за углом стоят и потому не видны», - рассказал молодой человек.

Олег Быченков отвечал за эвакуацию машин после столкновения и осуществлял уборку трассы от разлетевшихся запчастей болидов.

«К счастью, на моем посту ничего страшного не произошло, а вот на соседнем было несколько аварий, в одной из них пришлось силами нашего поста помогать», - отметил маршал гонки.

«Наша задача - в том, чтобы привлечь новых людей в судейство по автомобильному спорту, чтобы они росли и развивались, получали категории. Наградой им будет поездка на «Формулу-1», - сообщил президент Федерации автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов.

Пензенцы уже второй раз принимают участие в самых престижных автомобильных соревнованиях в мире.