Пензенское информационное агентство|18+|Среда|16 окт 2019|19:07
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+4oC
+5oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+10oC
+11oC
Завтра | Ясно |
  71.72  |  $  64.81

Общество | На Гран-при «Формулы-1» пензенцы поработали маршалами

16.10.2019|18:09
Печать

Пензенцы вошли в историю мирового автомобильного спорта. Олег Быченков и Михаил Павлов отработали на Гран-при «Формулы-1» России в Сочи маршалами - так называют людей, помогающих в организации и проведении королевских гонок.

Михаил нес вахту на флаговом посту, сигнализируя спортсменам о различных происшествиях на треке.

«На моем участке не было серьезных проблем, аварий, но был заезд в пит-лейн. То есть я обеспечивал безопасность, останавливая подъезжающие машины, чтобы они не столкнулись с теми, которые за углом стоят и потому не видны», - рассказал молодой человек.

Олег Быченков отвечал за эвакуацию машин после столкновения и осуществлял уборку трассы от разлетевшихся запчастей болидов.

«К счастью, на моем посту ничего страшного не произошло, а вот на соседнем было несколько аварий, в одной из них пришлось силами нашего поста помогать», - отметил маршал гонки.

«Наша задача - в том, чтобы привлечь новых людей в судейство по автомобильному спорту, чтобы они росли и развивались, получали категории. Наградой им будет поездка на «Формулу-1», - сообщил президент Федерации автомобильного спорта Пензенской области Александр Цыганов.

Пензенцы уже второй раз принимают участие в самых престижных автомобильных соревнованиях в мире.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!