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Общество | Пензенцы переживают за судьбу символа счастья и добра

15.10.2019|18:16
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Установленный в центре Пензы камень солнца и любви таганаит, который должен был принести всем добро и счастье, треснул. Больше того, от него откололся огромный фрагмент. Многие горожане считают, что это плохая примета.

Комплекс стал знаковым местом для горожан - люди приходят сюда, чтобы потереть камень и зарядиться удачей и любовью. Кто-то верит в чудо, кто-то нет, но женихи и невесты сразу выбрали достопримечательность для съемок в день рождения своей семьи.

Традиция появилась в 2006-м, как только таганаит поставили в центре сквера. В июле того года сюда привезли три камня: два - весом по тонне, один - полторы. Валуны доставили с Урала, и они сразу понравились людям.

Сейчас люди переживают за судьбу достопримечательности.

«Он сам отвалился, думаете? Что ж, бывают знаки свыше. Плохо, когда камни ломаются. Может, молодежь сюда вообще ходить не станет», - обменялись мнениями пензячки.

«Раз отвалился кусок, значит, у кого-то прибавилось счастья. Пусть будет так», - рассудил прохожий.

Специалисты говорят: есть две версии, почему разрушается комплекс из авантюрина (так чаще называют таганаит). Первая - естественная.

«Перепады температуры, фактор воды: ее замерзание по ночам вполне может подействовать. Таким образом идет формирование осадочных горных пород, то есть путем раскалывания на отдельные кусочки или блоки», - рассказала преподаватель кафедры географии ПГУ Наталья Алексеева.

Но, возможно, по камню кто-то чем-то сильно ударил.

Сколько продержится таганаитовый комплекс в центре Пензы, сказать сложно. По поверхности большого валуна давно идут трещины, видно, что их бережно склеили. Постамент тоже уже ремонтировали.

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Гость|15.10.2019 18:39|

Привезите новый,о чём разговор.

Гость|15.10.2019 18:42|

Крестный ход вокруг камня треба

Гость|15.10.2019 18:56|

Сейчас он вместо этого Таганая бордюр запендюрит.

Гость|15.10.2019 18:57|

Просто у молодоженов руки не оттуда растут, к чему дотронутся, сломается

Гость|15.10.2019 19:12|

penzainform.ru писал(a):

Установленный в центре Пензы камень солнца и любви таганаит, который должен был принести всем добро и счастье, треснул. Больше того, от него откололся огромный фрагмент. Многие горожане считают, что это плохая примета.
Дремучие люди)

Гость|15.10.2019 19:13|

дебилы. веруйте в бога а не в камень

Гость|15.10.2019 19:14|

А я там один раз чуть не забеременела

Гость|15.10.2019 19:20|

люди приходят сюда, чтобы потереть камень

Вот дураки . Тереть надо хрен а не камень .

Гость|15.10.2019 19:22|

Гость|15.10.2019 19:13|

дебилы. веруйте в бога а не в камень

Примите веру Петра Кузнецова . Придите к нему покайтесь . Он выслушает он простит , обнимет как ближнего .

Гость|15.10.2019 19:25|

Сейчас люди переживают за судьбу достопримечательности.

Вот чего несут несусветицу . Кому этот буздушный кусок нужен ? Не переживаем мы .

Гость|15.10.2019 19:27|

Батюшка сказал - никакой любви в браке! Не нужен стал камень.

Гость|15.10.2019 19:28|

Надо Петра Кузнецова к лику святых приподнять,камень в суру скинуть на этом месте памятник стоячему.

Гость|15.10.2019 19:29|

Потереть шкатулочку с сушеными останками - это нормуль, а камень - низзя! Хотя какая разница.

Гость|15.10.2019 19:38|

Интересно сколько бабла потратили на это фуфло?

Гость|15.10.2019 19:39|

да насрать

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Имя: Гость
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