15.10.2019 | 18:16

Установленный в центре Пензы камень солнца и любви таганаит, который должен был принести всем добро и счастье, треснул. Больше того, от него откололся огромный фрагмент. Многие горожане считают, что это плохая примета.

Комплекс стал знаковым местом для горожан - люди приходят сюда, чтобы потереть камень и зарядиться удачей и любовью. Кто-то верит в чудо, кто-то нет, но женихи и невесты сразу выбрали достопримечательность для съемок в день рождения своей семьи.

Традиция появилась в 2006-м, как только таганаит поставили в центре сквера. В июле того года сюда привезли три камня: два - весом по тонне, один - полторы. Валуны доставили с Урала, и они сразу понравились людям.

Сейчас люди переживают за судьбу достопримечательности.

«Он сам отвалился, думаете? Что ж, бывают знаки свыше. Плохо, когда камни ломаются. Может, молодежь сюда вообще ходить не станет», - обменялись мнениями пензячки.

«Раз отвалился кусок, значит, у кого-то прибавилось счастья. Пусть будет так», - рассудил прохожий.

Специалисты говорят: есть две версии, почему разрушается комплекс из авантюрина (так чаще называют таганаит). Первая - естественная.

«Перепады температуры, фактор воды: ее замерзание по ночам вполне может подействовать. Таким образом идет формирование осадочных горных пород, то есть путем раскалывания на отдельные кусочки или блоки», - рассказала преподаватель кафедры географии ПГУ Наталья Алексеева.

Но, возможно, по камню кто-то чем-то сильно ударил.

Сколько продержится таганаитовый комплекс в центре Пензы, сказать сложно. По поверхности большого валуна давно идут трещины, видно, что их бережно склеили. Постамент тоже уже ремонтировали.