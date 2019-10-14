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Общество | Пензячка лишилась машины после махинаций с материнским капиталом

14.10.2019|17:45
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Жительница Пензы поплатилась за махинации с материнским капиталом. За это ее оштрафовали, но возмещать государству 200 тысяч рублей она не захотела.

Взыскать долг предстояло судебным приставам. Женщина скрылась: по месту прописки не появлялась, на работу официально не устраивалась.

«Однако приставы давно привыкли к таким беглецам, и им не составило труда вычислить должницу в череде таковых. Разыскникам все же удалось обнаружить ее саму. И не только персону, но и принадлежащий ей автомобиль Ford Focus 2013 года выпуска, который тщательно скрывался от сторонних глаз», - сообщили в пресс-службе УФССП России по Пензенской области.

В итоге иномарку арестовали и передали на реализацию. После продажи машины долг государству будет погашен.

«Шапка-невидимка снята с должника», - резюмировали в пресс-службе управления.

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Гость|14.10.2019 18:32|

Зря знать рожала? Киндера сдать в приют?

Имя: Гость
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