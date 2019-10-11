11.10.2019 | 12:14

В пятницу, 11 октября, во всем мире отмечается Международный день девочек. Его цель - привлечь внимание общественности к решению проблем, с которыми они сталкиваются.

Речь идет о получении образования, возможности избежать раннего брака, предоставлении информации и услуг, связанных с половой зрелостью и репродуктивным здоровьем.

По такому случаю Пензастат обнародовал данные, касающиеся этой категории населения. Как оказалось, в области нередки и ранние браки, и ранняя беременность.

Так, в 2018 году у 15-летних девушек родилось 7 детей (100% вне брака), у 16-летних - 16 (50% вне брака), у 17-летних - 51 ребенок (43,1% вне брака).

«В 2018 году на территории Пензенской области из общего количества вступивших в зарегистрированный брак женщин 0,2% (12 человек) составили невесты в возрасте 16 лет, 0,5% (33) - в возрасте 17 лет», - сообщила начальник отдела статистики населения и здравоохранения Пензастата Анна Барышева.