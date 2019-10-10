Пензенское информационное агентство|18+|Пятница|11 окт 2019|14:22
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+14oC
+15oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+11oC
+12oC
Завтра | Ясно |
  70.85  |  $  64.40

Не забудь! | 11 октября - Международный день девочек

10.10.2019|16:41
Печать

Сегодня, 11 октября, по решению ООН отмечается Международный день девочек. Его цель - привлечь внимание общественности к решению проблем, с которыми сталкиваются девочки во всем мире.

Речь идет о получении образования, возможности избежать раннего брака, предоставлении информации и услуг, связанных с половой зрелостью и репродуктивным здоровьем.

Кроме того, 11 октября празднуется Всемирный день борьбы с ожирением. В этот день традиционно проводятся различные лекции по здоровому образу жизни и рациональному питанию, а также бесплатные спортивные акции.

В этот день в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1552 году войско Ивана Грозного взяло Казань, после чего Казанское ханство присоединилось к России. В 1783-м в Петербурге была основана Российская академия - центр по изучению русского языка и словесности. В 1931-м власти СССР приняли решение о полной ликвидации частной торговли.

А в 1994 году произошло обвальное падение рубля по отношению к доллару («черный вторник»): за один день на Московской международной валютной бирже курс вырос с 3 081 до 3 926 рублей за доллар.

В народном календаре 11 октября, известное как Харитонов день, считалось у крестьян недобрым. На Харитона они старались не только не ходить в гости, но и вообще не покидать пределов дома (даже во двор), чтобы злые люди не навели порчу. И сор за порог в этот день ни в коем случае не выметали.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Ефрем, Иван, Ил(л)арион, Илья, Исаакий, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Прохор, Сергей, Татьяна, Ульяна и Харитон.

11 октября родились русский писатель Борис Пильняк, японский гимнаст Савао Като, ставший восьмикратным олимпийским чемпионом, а также российский телеведущий Игорь Верник.

Растущая луна находится во второй четверти. Согласно лунному календарю, день хорош для общения, так что обязательно постарайтесь куда-нибудь выбраться и забыть о грузе проблем.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Архив

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!