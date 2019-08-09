09.08.2019 | 18:09

На сцену драматического театра поднимались штукатуры, каменщики, проектировщики и руководители строительных организаций. В честь профессионального праздника им пожимал руку и вручал грамоты глава региона.

В строительной сфере Пензенской области трудится около 26 тысяч человек. Лучших специалистов и ветеранов отрасли пригласили на официальную часть торжества. Среди них - Александр Калашников, возводивший здания не один десяток лет.

«Самое главное в работе строителей - вовремя сдавать объекты, в срок, указанный в договоре, строить качественно и на века», - отметил заслуженный строитель России.

Перед торжеством в стенах драматического театра была открыта обновленная Галерея почета строителей региона. На ней - фотографии лучших работников сферы и названия самых успешных организаций.

«За полугодие мы ввели 400 000 квадратных метров жилья - это более чем в полтора раза больше уровня прошлого года, и по темпам за полугодие мы пока первые в Приволжском федеральном округе», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

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