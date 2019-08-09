09.08.2019 | 17:12

В центре Пензы лихо отплясывали будущие строители. Танцем студенты поздравили старших коллег - маляров, каменщиков, инженеров, отметивших свой праздник.

«Огромное вам спасибо за то, что вы сохраняете традиции, которые были заложены десятилетиями в Пензенской области лучшими строительными компаниями, и привносите в строительство прекрасные, достойные проекты, создаете комфортную среду», - отметил губернатор Пензенской области Иван Белозерцев.

В честь профессионального торжества открыли обновленную Галерею почета строителей региона. На ней - названия лучших организаций и фотографии передовиков отрасли. Среди них - маляр Ольга Урбанович. Ее трудовой стаж - 13 лет.

«Мы шпаклюем, красим, обои клеим. Мне просто нравится эта работа, сразу хотелось благоустраивать дома, помогать людям», - рассказала Ольга Урбанович.

«За полугодие мы ввели 400 000 квадратных метров жилья - это более чем в полтора раза больше уровня прошлого года, и по темпам за полугодие мы пока первые в Приволжском федеральном округе», - сообщил министр строительства и дорожного хозяйства Пензенской области Александр Гришаев.

Около 26 тысяч человек трудится в строительной сфере Пензенской области.