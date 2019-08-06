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Общество | В Пензе отменили спортивный праздник на Олимпийской аллее

06.08.2019|11:49
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Спортивный праздник в честь Дня физкультурника не состоится в субботу, 10 августа, на Олимпийской аллее. Он пройдет во дворце спорта «Рубин» и начнется в 10:00.

О переносе мероприятия в связи с погодными условиями ИА «ПензаИнформ» сообщили в пресс-службе городской администрации.

На празднике наградят благодарностями и почетными грамотами пензенцев, внесших наиболее весомый вклад в популяризацию физической культуры и спорта, а также вручат знаки отличия комплекса «Готов к труду и обороне».

«Будут работать спортивные сектора для всех желающих по следующим направлениям: «ГТО» - апробация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»; «Электронный лабиринт» - сектор с элементами спортивного ориентирования; «Веселые старты» - игровые площадки для детей и родителей; сектора настольного тенниса и дартса», - рассказали в мэрии.

Также на празднике среди участников организуют розыгрыш абонементов на посещение спортивных объектов Пензы.

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Гость|06.08.2019 11:58|

И правильно, а то куда нам мамашам с колясками деваться из-за ваших "праздников"? Нужно вообще запретить всем вход на аллею, кроме нас!

Гость|06.08.2019 12:10|

А когда нас уважут?где гей-парад?

Гость|06.08.2019 12:13|

Он номеров не знает

Гость|06.08.2019 12:15|

награда "Готов к труду и обороне" ???? это кому награда - силовикам и ВПК ?

Имя: Гость
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