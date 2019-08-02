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Общество | Хозяин найденного скутера поблагодарил пензенцев за помощь

02.08.2019|16:51
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«Мы делали ее около месяца, эту чудо-технику. Вложили сил и труда немало. Мне нравится все необычное, и когда я делал, я уже знал, что буду на нем катать своего сына. Впоследствии я катал не только своего сына, а всех детей, которые живут на моей улице. Этот мопед всем дарил радость», - рассказал житель Пензы Дмитрий Разыграев.

Приглянулся он и некоему мужчине, который не смог пройти мимо такой машины.

«Находился в одном из развлекательных заведений города Пензы, после чего, в состоянии алкогольного опьянения направляясь к себе домой, увидел данный скутер, которым он решил незаконно завладеть. Поняв, что данный скутер он сможет завести без каких-то особых проблем, он завел данный скутер», - сообщил врио начальника уголовного розыска ОП № 1 УМВД РФ по г. Пензе Александр Фролов.

«Предположительно, люди были пьяны. Вследствие чего они перевернулись, падали на нем несколько раз и, когда ехали по плохой дороге, то разбили переднюю подвеску. И сзади отвалилось все, что могло отвалиться», - пожаловался мужчина.

Однако злоумышленнику вместе с родственником, которому он сказал, что это его мопед, удалось добраться на нем до Саратовской области. Весь его путь сотрудники полиции отслеживали с помощью неравнодушных граждан, которые увидели объявление о пропаже скутера в Интернете.

«Люди начали писать и звонить, кто видел этот скутер, рассказывали, куда они поехали. Они поехали в сторону юга, село Красное Знамя, Саратовская область. Там его и нашли. Огромное спасибо всем людям, которые посодействовали в поисках данного мопеда! С помощью вас мы нашли это чудо техники», - выразил благодарность Дмитрий Разыграев.

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Гость|02.08.2019 18:45|

Примите мои поздравления! Действительно,очень забавная игрушка-получил массу наслаждения,визуально созерцая сей аппарат на открытии мотосезона. Искренне рад что эпопея с поисками удачно закончилась.

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