02.08.2019 | 16:51

«Мы делали ее около месяца, эту чудо-технику. Вложили сил и труда немало. Мне нравится все необычное, и когда я делал, я уже знал, что буду на нем катать своего сына. Впоследствии я катал не только своего сына, а всех детей, которые живут на моей улице. Этот мопед всем дарил радость», - рассказал житель Пензы Дмитрий Разыграев.

Приглянулся он и некоему мужчине, который не смог пройти мимо такой машины.

«Находился в одном из развлекательных заведений города Пензы, после чего, в состоянии алкогольного опьянения направляясь к себе домой, увидел данный скутер, которым он решил незаконно завладеть. Поняв, что данный скутер он сможет завести без каких-то особых проблем, он завел данный скутер», - сообщил врио начальника уголовного розыска ОП № 1 УМВД РФ по г. Пензе Александр Фролов.

«Предположительно, люди были пьяны. Вследствие чего они перевернулись, падали на нем несколько раз и, когда ехали по плохой дороге, то разбили переднюю подвеску. И сзади отвалилось все, что могло отвалиться», - пожаловался мужчина.

Однако злоумышленнику вместе с родственником, которому он сказал, что это его мопед, удалось добраться на нем до Саратовской области. Весь его путь сотрудники полиции отслеживали с помощью неравнодушных граждан, которые увидели объявление о пропаже скутера в Интернете.

«Люди начали писать и звонить, кто видел этот скутер, рассказывали, куда они поехали. Они поехали в сторону юга, село Красное Знамя, Саратовская область. Там его и нашли. Огромное спасибо всем людям, которые посодействовали в поисках данного мопеда! С помощью вас мы нашли это чудо техники», - выразил благодарность Дмитрий Разыграев.