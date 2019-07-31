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Общество | В Пензенской области за июль выявили пять очагов бешенства

31.07.2019|13:07
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Ситуация с бешенством в Пензенской области остается тревожной: за июль 2019 года эпизоотическими очагами по этому заболеванию были признаны пять адресов в разных городах и районах.

Так, 1 июля его выявили в Земетчине, на улице Ново-Садовой. На два месяца наложили карантин на всю улицу, а также Полевую, Заречную, 50 лет Победы, Рабочую и Мостовую.

8 июля признали очагом подворье на улице Орловке в селе Пригородном Сердобского района. Под карантином оказались улицы Орловка, Скворцовка и Колхозная.

18 июля объявили неблагополучной по бешенству животных территорию одного из домов на улице Пушанина в Пензе и подворье на Приовражной в Лунине. Карантин наложили на улицы Приовражную, Колхозную, Набережную и Западную.

30 июля эпизоотическим очагом признали квартиру на улице Белинской в Каменке. Под карантин попали улицы Болгарская, Белинская (дома № 1-160) и Театральный проезд.

С января по июнь 2019 года в Пензенской области зарегистрировали 26 фактов заболевания животных гидрофобией, тогда как в I полугодии 2018-го их было 30. Один случай смертельного заболевания зафиксирован у лося, 7 - у собак, 16 - у кошек, 2 - у коров.

Специалисты регионального управления Роспотребнадзора призывают граждан соблюдать правила профилактики бешенства: избегать контактов с безнадзорными животными, а в случае укуса или ослюнения немедленно обращаться за помощью к медикам; приобретать животных только в специализированных организациях и обязательно проводить вакцинацию.

Источник — фото pixabay.com
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