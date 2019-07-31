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Общество | В Пензе общественные организации проверили Комсомольский парк

31.07.2019|17:09
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Рейс на паровозике отменился из-за дождливой погоды. Однако осадки не остановили представителей общественных организаций. Они осматривали аттракционы, игровые элементы и тренажеры на площадках во дворах и парках. В этот раз рейд провели в Комсомольском. Там отдыхают жители Заводского района и не только, и досуг их должен быть безопасным.

«Документация чтобы была, чтобы велся журнал ежедневного осмотра, чтобы люди проходили инструктаж. Еженедельный осмотр (аттракционов. - Прим. ред.) арендаторов, а свои конструкции - ежедневный обход, записи в журнал», - рассказал зам. начальника по хозяйственной части Комсомольского парка Андрей Рябихин.

Аттракционов в Комсомольском парке немного, не появится в нем ни колесо обозрения, ни ромашка и после предстоящей реконструкции. По крайней мере, их установка не планируется.

«Мы можем давать какие-то рекомендации эксплуатантам. В дальнейшем, когда на федеральном уровне будет разработан порядок надзора за аттракционами, надзорный орган разработает административный регламент, в соответствии с которым будет осуществляться надзорная деятельность», - отметил начальник отдела госжилстройтехинспекции области Александр Гущин.

На детской территории горки, качели заменили в 2018-м. Предыдущую «Каравеллу» демонтировали, так как вышел срок эксплуатации конструкций, а за их техническим состоянием следят строго.

«Для нашего парка одна из проблем - вандализм», - подчеркнул Андрей Рябихин.

Такие обходы проводят в рамках всероссийской акции «Безопасность детства». К местам организованного отдыха вопросов немного, а вот к внутриквартальным площадкам их достаточно.

«Во дворах есть замечания. После каждого рейда, обхода составляется акт, эти акты направляются в контролирующие структуры, прокуратуру и в разные службы надзора», - пояснил председатель совета при управлении общественной безопасности и обеспечения деятельности мировых судей области Михаил Шахов.

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