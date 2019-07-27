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Общество | Пензенцев предупредили о высокой пожарной опасности

27.07.2019|12:58
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Сотрудники регионального центра гидрометеослужбы предупредили об установлении IV класса пожарной опасности в области в течение пяти дней. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Пензы в субботу, 27 июля.

С 27 по 31 июля на территории региона ожидается засушливая и жаркая погода. В связи с этим пензенцам и жителям области необходимо быть крайне осторожными в обращении с огнем при посещении леса и зеленых зон: не бросать окурки и горящие спички, не оставлять горючие вещества и материалы в непредусмотренных для этого местах, разводить костры лишь на специально отведенных для этого площадках, а после засыпать их землей или заливать водой до полного прекращения тления.

Ранее сообщалось, что в Пензенской области не прекращаются лесные пожары. Всего по состоянию на 25 июля в регионе ликвидировали 64 возгорания на площади 209,6 га. В большинстве случаев причиной ЧП становился человеческий фактор.

При обнаружении пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8 (8412) 62-84-50.

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Гость|27.07.2019 13:41|

Леса в области давно горят,вот только восстанавливать их ни кто не торопиться.

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