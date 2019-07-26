26.07.2019 | 11:58

Леса в Пензенской области продолжают гореть. За прошедшие сутки выявлены и ликвидированы пожары на территории Чаадаевского лесничества общей площадью 0,4 га, сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза в четверг, 25 июля.

Патрулирование лесов проводят ежедневно. Если обнаруживаются охваченные огнем деревья, то в тушении принимают участие сотрудники лесопожарного центра и лесничества.

Всего по состоянию на 25 июля в Пензенской области ликвидировали 64 лесных пожара на площади 209,6 га. В большинстве случаев причиной возгораний стал человеческий фактор.

Жителей региона просят соблюдать правила безопасности в лесах. «В случае обнаружения пожара или возгораний вблизи лесных массивов необходимо позвонить по Единому бесплатному федеральному телефону «Лесной охраны» 8-800-100-94-00 или в региональный диспетчерский пункт 8 (8412) 62-84-50», - уточнили в пресс-службе министерства.