26.07.2019 | 18:41

Еще в начале июля в Комсомольском парке был пустырь. Но группа инициативных горожан разглядела там детскую инклюзивную площадку, на которой смогут спокойно играть как здоровые дети, так и ребята с ограниченными возможностями.

Подобного проекта в Пензе еще не было. Активисты взялись за дело, объявили сбор средств, сил. И неравнодушные граждане, в том числе бизнесмены, их поддержали.

«Спустя месяц работ создана площадка, сделан результат, сегодня будет производиться заливка бетона - и 17 августа будет полностью готово. 17 августа мы приглашаем всех детей и жителей города на открытие площадки», - рассказал руководитель инициативной группы Владислав Казаков.

Но это не единственное преображение, которое ждет Комсомольский парк. О глобальной реконструкции места отдыха написал на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Воронежская компания занимается разработкой проектной документации.

«В контракте указано, что работу нужно выполнить до 25 декабря. В проекте требуется предусмотреть зону для размещения арт-объектов советской эпохи, детские и спортивные площадки, дорожки для катания на велосипедах, скейтбордах, BMX, занятий бегом, концертные и танцевальные зоны. Также необходим фонтан», - сообщил Олег Ягов.

Возможно, он будет установлен на месте клумбы перед административным зданием. Парк планируют условно поделить на три части: активную (для проведения различных мероприятий), спортивную и зону отдыха в стиле 50-60-х годов. Не останется без ремонта и входная группа. А вот скульптуру Ленина, может быть, и не уберут с привычного места. Это станет известно в 2021 году, когда закончится реконструкция Комсомольского.