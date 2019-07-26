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Общество | Пензенцев приглашают на открытие инклюзивной площадки

26.07.2019|18:41
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Еще в начале июля в Комсомольском парке был пустырь. Но группа инициативных горожан разглядела там детскую инклюзивную площадку, на которой смогут спокойно играть как здоровые дети, так и ребята с ограниченными возможностями.

Подобного проекта в Пензе еще не было. Активисты взялись за дело, объявили сбор средств, сил. И неравнодушные граждане, в том числе бизнесмены, их поддержали.

«Спустя месяц работ создана площадка, сделан результат, сегодня будет производиться заливка бетона - и 17 августа будет полностью готово. 17 августа мы приглашаем всех детей и жителей города на открытие площадки», - рассказал руководитель инициативной группы Владислав Казаков.

Но это не единственное преображение, которое ждет Комсомольский парк. О глобальной реконструкции места отдыха написал на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов. Воронежская компания занимается разработкой проектной документации.

«В контракте указано, что работу нужно выполнить до 25 декабря. В проекте требуется предусмотреть зону для размещения арт-объектов советской эпохи, детские и спортивные площадки, дорожки для катания на велосипедах, скейтбордах, BMX, занятий бегом, концертные и танцевальные зоны. Также необходим фонтан», - сообщил Олег Ягов.

Возможно, он будет установлен на месте клумбы перед административным зданием. Парк планируют условно поделить на три части: активную (для проведения различных мероприятий), спортивную и зону отдыха в стиле 50-60-х годов. Не останется без ремонта и входная группа. А вот скульптуру Ленина, может быть, и не уберут с привычного места. Это станет известно в 2021 году, когда закончится реконструкция Комсомольского.

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Гость|26.07.2019 19:52|

Пищевой колледж всё сломает,42 училище,

Гость|26.07.2019 19:55|

Мне одному кажется, что в Пензе все деньги уходят на проекты и согласование? А как реализация - то смотрим на цирк и планетарий. Еще бы суммы озвучили за "проекты".

Гость|26.07.2019 19:56|

Оставьте клумбу в покое!!!

Гость|26.07.2019 20:00|

penzainform.ru писал(a):

Активисты взялись за дело, объявили сбор средств, сил
penzainform.ru писал(a):
О глобальной реконструкции места отдыха написал на своей странице в Facebook заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов
Я не понял. Люди сделали, а заместитель председатель правительств тут как тут. Ты где раньше был? Или сейчас просто надо еще денег отпилить от инициативных граждан от их новых инициатив?

Имя: Гость
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