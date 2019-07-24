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Общество | Птицефабрика «Васильевская» завалила землю в Башмакове куриным пометом

24.07.2019|10:10
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Птицефабрику «Васильевская» ждет внеплановая прокурорская проверка. Это связано с нарушениями земельного законодательства, которое выявило Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Специалисты обследовали участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в рабочем поселке Башмаково. Его арендатором, по данным кадастрового учета, является ОАО «Птицефабрика «Васильевская».

Выяснилось, что вся земля заросла сорной травой, а местами - деревьями и кустами. На участок сбрасываются биологические отходы производства: жидкий и твердый куриный помет и канализационные стоки. Кроме того, частично уничтожен плодородный слой почвы.

«На основании результатов обследования по согласованию с прокуратурой Пензенской области в отношении птицефабрики «Васильевская» назначена внеплановая выездная проверка», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В июле 2016 года птицефабрика «Васильевская» была оштрафована на 50 тысяч рублей за аналогичное нарушение в Кузнецком районе. На антисанитарию пожаловались жители села Комаровка. Экспертиза показала, что из-за размещения куриного помета участок площадью 55,7 га оказался загрязнен валовыми формами тяжелых металлов в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.

Источник — фото Pixabay.com
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Гость|24.07.2019 10:30|

Вот вам еще одна "бомба",замедленного действия.Говорить о нарушениях начинают тогда когда уже РАК НА ГОРЕ УСТАЛ СВИСТЕТЬ И СДОХ......

Гость|24.07.2019 10:38|

Бинго!!!

Гость|24.07.2019 10:40|

penzainform.ru писал(a):

Птицефабрику «Васильевская» ждет внеплановая прокурорская проверка.
показуха это

все будет так как обычно...

Гость|24.07.2019 10:59|

50 000 - это не штраф. Вот 50 000 000 рублей за уничтожение плодородных земель - это подумали бы в следующий раз.

Гость|24.07.2019 11:26|

Проверки нужно проводить внезапные без предупреждения-вот тогда будет толк!

Дмитрий Н. Мотовилов|24.07.2019 11:39|

Японцы давно уже делают из помёта мясные бифштексы, а наш ПГУ дудит в дуды...

Имя: Гость
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