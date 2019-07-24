24.07.2019 | 10:10

Птицефабрику «Васильевская» ждет внеплановая прокурорская проверка. Это связано с нарушениями земельного законодательства, которое выявило Управление Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Специалисты обследовали участок сельскохозяйственного назначения, расположенный в рабочем поселке Башмаково. Его арендатором, по данным кадастрового учета, является ОАО «Птицефабрика «Васильевская».

Выяснилось, что вся земля заросла сорной травой, а местами - деревьями и кустами. На участок сбрасываются биологические отходы производства: жидкий и твердый куриный помет и канализационные стоки. Кроме того, частично уничтожен плодородный слой почвы.

«На основании результатов обследования по согласованию с прокуратурой Пензенской области в отношении птицефабрики «Васильевская» назначена внеплановая выездная проверка», - сообщили в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

В июле 2016 года птицефабрика «Васильевская» была оштрафована на 50 тысяч рублей за аналогичное нарушение в Кузнецком районе. На антисанитарию пожаловались жители села Комаровка. Экспертиза показала, что из-за размещения куриного помета участок площадью 55,7 га оказался загрязнен валовыми формами тяжелых металлов в концентрациях, превышающих предельно допустимые значения.