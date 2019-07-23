23.07.2019 | 15:12

В сельской местности к работе приступили молодые медики, участвующие в программе «Земский фельдшер». По одному новому сотруднику появилось в с. Серп и Молот Пензенского района и Старом Демкине Шемышейского района.

Им предстоит организовывать профилактические осмотры, диспансеризацию и иммунизацию прикрепленного населения, оказывать неотложную помощь взрослым и детям, осуществлять патронаж пациентов на дому и выполнять врачебные назначения.

Также необходимо формировать у населения приверженность к здоровому образу жизни, информировать людей о вредных привычках, мерах профилактики и борьбы с ними.

«Боюсь показаться банальным, но я хочу приносить пользу обществу. Я не вижу себя где-то в другой профессии, только здесь», - объяснил свой выбор фельдшер ФАПа в Шемышейском районе, у которого 620 пациентов, в том числе 68 детей.

В пресс-службе регионального минздрава уточнили, что фельдшерам, трудоустроившимся на сельские медобъекты, выплачивается по 500 тысяч рублей единовременно с условием, что они отработают в ФАПе не менее пяти лет по контракту.

«В 2019 году за счет «Земского фельдшера» работать на село в Пензенской области придут 20 специалистов», - уточнили в пресс-службе.

В штат станции скорой помощи тоже начали принимать выпускников 2019 года. 19 июля бывший учащийся областного медицинского колледжа приступил к работе фельдшера на подстанции № 5 в Пензе.