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Общество | В штат станции скорой помощи начали принимать выпускников 2019 года

19.07.2019|13:53
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В 2019 году в штат Пензенской областной станции скорой медицинской помощи собираются принять 31 медицинскую сестру и 42 фельдшеров. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Молодые специалисты будут работать на подстанциях.

Одним из них стал выпускник Пензенского областного медицинского колледжа текущего года. Он приступил к работе фельдшера на подстанции № 5 в Пензе в пятницу, 19 июля.

«Профессия медицинского работника - одна из самых уважаемых и ответственных. Я понимаю, что будет нелегко, но к выбору своей специальности и своего жизненного пути я подошел обдуманно и осмысленно», - отметил молодой медик.

В 2018 году в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области, работали 4 182 врача и 11 875 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами в регионе составляет 32,3 на 10 000 населения.

До 2024 года планируется увеличить численность врачей и средних медицинских работников до 4 987 и 14 004 соответственно.

Источник — фото health.pnzreg.ru
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Гость|19.07.2019 14:14|

Робяты, требуйте, именно требуйте нормальную зарплату без завтраков и обещаний! Работа у Вас не сахар.

Гость|19.07.2019 14:19|

penzainform.ru писал(a):

«Профессия медицинского работника - одна из самых уважаемых и ответственных.
Не в наше время, сейчас это уже не ценится!!! Ценится коррупция,обман, связи и идиотизм, а так же маразм!

Гость|19.07.2019 14:53|

надеюсь выпускники хотя бы в попу попадут шприцом

Гость|19.07.2019 15:15|

Эт смотря какая у тебя "посадочная полоса". А то и мимо.

Гость|19.07.2019 15:22|

Ну держитесь любители вызывать "скорую"! Теперь молодые спецЫ вас налечут!

Гость|19.07.2019 15:26|

На долго ли?

Гость|19.07.2019 16:04|

К чему такой вброс "незрелых эритроцитов"?

Как раньше справлялись?

Или как в анекдоте про бобра - "научишь его щи варить и вали отседова нахер!"

Гость|19.07.2019 16:20|

а старые побастовали, побастовали и начали писать заявления по собственному, им объяснили так будет лучше, для всех.

Гость|19.07.2019 19:15|

Старых уволили,теперь новым лапшу на уши вешают.

Гость|19.07.2019 22:16|

Ну,а чо))живые подопытные пациенты всегда ценились больше.

Гость|19.07.2019 22:19|

Гость писал(a):

Старых уволили,теперь новым лапшу на уши вешают.
Гестаповцев Кабанова с подручными уволили? А фальсификатора Амплеева?

Гость|19.07.2019 23:40|

Работали фельдшеры очень грамотные и знающие. Все ушли, так как обосрали работу скорой его

Гость|19.07.2019 23:58|

Минздрав надо разогнать. Бездельники в рабочее время ходят курить.

Гость|20.07.2019 04:28|

Новые дебилы заступают на СП, помните об остатке здоровья любители вызывать по 03.

Имя: Гость
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