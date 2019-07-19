19.07.2019 | 13:53

В 2019 году в штат Пензенской областной станции скорой медицинской помощи собираются принять 31 медицинскую сестру и 42 фельдшеров. Об этом сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Молодые специалисты будут работать на подстанциях.

Одним из них стал выпускник Пензенского областного медицинского колледжа текущего года. Он приступил к работе фельдшера на подстанции № 5 в Пензе в пятницу, 19 июля.

«Профессия медицинского работника - одна из самых уважаемых и ответственных. Я понимаю, что будет нелегко, но к выбору своей специальности и своего жизненного пути я подошел обдуманно и осмысленно», - отметил молодой медик.

В 2018 году в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения Пензенской области, работали 4 182 врача и 11 875 средних медицинских работников. Обеспеченность врачами в регионе составляет 32,3 на 10 000 населения.

До 2024 года планируется увеличить численность врачей и средних медицинских работников до 4 987 и 14 004 соответственно.