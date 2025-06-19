20 июня - Всемирный день защиты слонов в зоопарках

19.06.2025 | 18:40

20 июня отмечается Всемирный день беженцев, утвержденный резолюцией Генеральной ассамблеи ООН в 2000 году.

Беженцы - это люди, которые вынуждены были покинуть родную страну и не могут вернуться из опасения стать жертвами преследования. По подсчетам, в мире около 122 миллионов беженцев, 80% из них - женщины и дети. Матери и жены в тяжелых условиях пытаются любой ценой сохранить свои семьи.

Также 20 июня известно как Всемирный день защиты слонов в зоопарках. Эти крупнейшие сухопутные млекопитающие не могут не впечатлить. Недаром в анекдоте говорится: если ты не заметишь слона, то это просто досадное недоразумение, а вот если слон не заметит тебя, то это уже крупные неприятности!

В природе животные объединяются в большие семьи и преодолевают пустыни, леса и саванны. Но в зоопарках слоны лишены такой возможности, чтобы люди могли полюбоваться на них. Поэтому 20 июня защитники животных рассказывают людям, как тяжело живется гигантам в неволе.

Также 20 июня отмечается День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России. Сегодня без профессионалов не обходится защита пунктов базирования сил ВМФ РФ, портов и других важных точек побережья.

В истории 20 июня известно несколькими знаменательными событиями. В 1837 году на британский престол взошла королева Виктория. В 1881-м в Нижнем Новгороде была проведена первая в России линия телефонной связи. А в 1945-м в Москву доставили Знамя Победы, водруженное в Берлине над зданием рейхстага незадолго до капитуляции гитлеровской Германии.

В этот день родились немецко-французский мастер оперетты Жак Оффенбах, советский мультипликатор Вячеслав Котеночкин, бард, киноактер, журналист и писатель Юрий Визбор, поэт Роберт Рождественский.

В народном календаре 20 июня - Федот Страж. Православная церковь отмечает память мученика Феодота Анкирского. Считалось, что если на Федота стоит теплая и ясная погода, то зерно уродится крупным. В случае дождя на хорошую жатву можно было не надеяться.

20 июня - день, богатый на именинников. Поздравления принимают Александр, Анна, Афанасий, Богдан, Борис, Валентин, Валерия, Василий, Вениамин, Виктор, Владимир, Григорий, Давид, Зинаида, Иван, Игнатий, Калерия, Лев, Максим, Мария, Михаил, Николай, Павел, Петр, Степан, Тарас, Федор, Федот.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодня нужно проявить дипломатичность, мягкость и избегать конфликтов. Пассивность в этот день противопоказана, рекомендуется посвятить время работе.