19 мая поздравим фармацевтов

18.05.2025 | 09:05

Сегодня, 19 мая, люди старшего и среднего поколения вспоминают свое детство. Да не простое, а пионерское! И взрослым хочется еще раз ощутить шелк красного галстука на шее и взять в руки барабанные палочки.

С детского сада малышам внушали: в рядах пионеров достойны быть только лучшие. И третьеклассник на всю жизнь запоминал волнующий момент посвящения. Как правило, это событие происходило 22 апреля, в день рождения В. И. Ленина, или 19 мая, в День пионерии.

«Я, вступая в ряды Всесоюзной пионерской организации имени Владимира Ильича Ленина, перед лицом своих товарищей торжественно обещаю...» - звенели голоса новых членов детской организации, созданной в 1922 году. И хотя ее, как и комсомола, в 1991-м не стало, дата по-прежнему остается неофициальным праздником.

Кроме того, сегодня отмечается День фармацевтического работника в России. Именно фармацевты помогают правильно выбрать лекарства и создают их, а также консультируют по различным заболеваниям и находят аналоги дорогих зарубежных таблеток и микстур.

Кроме образования пионерской организации, 19 мая известно в истории еще несколькими знаменательными событиями. В 1712-м Петр I перенес столицу России из Москвы в Санкт-Петербург, а в 1910-м Земля прошла через хвост кометы Галлея.

19 мая родились основатель и первый президент Турецкой Республики Мустафа Кемаль, первый глава правительства Северного Вьетнама Хо Ши Мин, а также многократный чемпион мира по подводному плаванию Шаварш Карапетян. В 1976 году он спас из троллейбуса, рухнувшего с дамбы Ереванского водохранилища, 20 человек. Вытащил он больше, однако не всех удалось вернуть к жизни.

В народном календаре сегодня Иов Горошник. На Руси неприхотливые горох и бобы выращивали повсеместно, это была самая дешевая еда. На Иова Горошника начинали их сеять, а еще утром смотрели на росу: если она была обильной и теплой, то ждали хорошего урожая огурцов.

Именинники в этот день Василий, Денис, Иван и Ил(л)арион.

Убывающая луна в третьей четверти. Лунный календарь гласит, что сегодня хороший день для общения, переговоров. Повышаются способности человека к духовному, творческому развитию, новые знания легко усваиваются.