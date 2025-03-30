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Не забудь!

31 марта создадим резервные копии важных документов

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Сегодня, 31 марта, надо сделать копии всех файлов на компьютере, ведь сегодня во всем мире отмечается День резервного копирования (День бэкапа). Чтобы не хранить любимые фотографии, домашние видеозаписи, важные статьи или контактные телефоны и адреса в одном месте (например, на жестком диске), следует скопировать важную информацию и поместить ее в надежное хранилище.

Дата важного для каждого из нас мероприятия выбрана не случайно: по наблюдениям организаторов Backup Day, хакерские атаки приходятся чаще всего на 1 апреля. Практика показывает, что программисты-хулиганы любят устраивать «шутки» с рассылкой вирусов или вредоносных программ, уничтожающих данные.

31 марта известно в истории несколькими знаменательными событиями. В 1889 году в Париже состоялось торжественное открытие Эйфелевой башни, в 1893-м Уиткомб Джадсон изобрел новую застежку, названную молнией, а в 1966-м СССР запустил в космос первый искусственный спутник Луны.

31 марта родились композиторы Йозеф Гайдн и Иоганн Себастьян Бах, французский философ Рене Декарт, русский театральный деятель и меценат Сергей Дягилев, детский писатель Корней Чуковский, актеры Александр Збруев, Владимир Винокур, хоккеист Павел Буре.

В народном календаре сегодня Кирилл - Дери Полоз. Крестьяне называли его так, потому что 31 марта снега уже практически не было и у саней можно было ободрать полозья. В старину отмечали: если на Кирилла зацвела мать-и-мачеха, морозы отступили окончательно.

Именинники в этот день Даниил, Дмитрий, Кирилл, Наталья и Трофим.

Растущая луна в первой четверти. Лунный календарь гласит, что пришло время активных действий, можно полностью посвятить себя делу с минимальными перерывами на еду и отдых. Пассивность сегодня противопоказана. В этот день полезно сходить в баню или же заняться физическими нагрузками.

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