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Не забудь!

28 марта - День рождения стиральной машины

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Сегодня, 28 марта, самое время задуматься о весне, убрать подальше зимнюю одежду и подготовить более легкую. Для большой стирки сейчас самые благоприятные дни.

Но прежде чем загрузить вещи в бак стиральной машины, скажите спасибо американцу Натаниэлю Бриггсу из Нью-Гемпшира за незаменимую и старательную помощницу - стиральную машину. Именно он 28 марта 1797-го, запатентовал первую такую конструкцию - деревянный ящик с подвижной рамой. С тех пор дата считается днем рождения стиральной машины.

Также сегодня отмечается Международный день нутрициолога. Главная задача людей этой профессии - профилактика нарушений здоровья, поддержание хорошего самочувствия и работоспособности за счет питания и образа жизни.

А еще 28 марта Всемирный день историка и День машиниста в России.

В истории 28 марта отмечено еще несколькими знаменательными событиями. В 1709 году немецкий алхимик Иоганн Бетгер передал придворной канцелярии курфюрста Августа Саксонского записи о своих заключительных опытах по получению фарфора.

28 марта 1776-го известный своим меценатством московский губернский прокурор князь Петр Урусов получил правительственную привилегию, подписанную императрицей Екатериной II, «на открытие актерской труппы» и на «содержание спектаклей, маскарадов, балов и прочих увеселений» сроком на 10 лет. Так появился Большой театр.

Труппа давала спектакли в пристройке к дому графа Воронцова на Знаменке, а в 1780 году было выстроено новое, уже каменное здание. На этом месте сейчас и расположен знаменитый на весь мир Большой - первый постоянный театр в Москве.

28 марта родились чешский педагог-гуманист, основатель педагогической науки Ян Амос Коменский, русский и советский писатель, драматург, общественный деятель Максим Горький, советский поэт, писатель-фантаст и художник Михаил Анчаров, народный артист СССР Иннокентий Смоктуновский.

В народном календаре сегодня Александров день, который называли иначе Лесным ухоженьем. В этот день на Руси читали особые заговоры, чтобы не заблудиться в лесу, который даровал крестьянам грибы, ягоды, дичь и целебные травы.

Именины сегодня отмечают Александр, Алексей, Денис, Михаил и Тимофей.

Убывающая Луна находится в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, день будет напряженным. Сегодня не следует браться за сложные задачи.

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