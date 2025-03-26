27 марта - Всемирный день театра

26.03.2025 | 17:21

27 марта в России - День войск национальной гвардии. Выбор даты не случаен. С 1996 года 27 марта отмечался День внутренних войск МВД России. В апреле 2016-го эти войска преобразовали в войска нацгвардии РФ, и праздник переименовали.

Также 27 марта отмечается Всемирный день театра. Это слово произошло от древнегреческого theatron (θέατρον), что означает «место, где смотрят». Считается, что первый в истории спектакль поставили в Египте - по мотивам мифа о боге Осирисе.

В Древней Греции театр стал превращаться в искусство: появились каноны трагедии, комедии и других форм.

В истории 27 марта произошло несколько знаменательных событий. По одной из легенд, в этот день в 1330 году был основан Ипатьевский монастырь, где много лет спустя огласили решение Земского собора об избрании на московский престол первого царя из династии Романовых - Михаила Федоровича. В 1841-м опробовали первую паровую пожарную машину.

27 марта родились немецкий физик, нобелевский лауреат Вильгельм Рентген, советский и российский виолончелист, пианист и дирижер, общественный деятель Мстислав Ростропович, американский кинорежиссер, актер, сценарист, продюсер Квентин Тарантино.

В народном календаре 27 марта - Венедиктов день, известный также как Скотник. На Венедикта скотину, у которой начиналась весенняя линька, выводили во двор, чистили и скребли, заговаривали от дурного глаза.

Именины сегодня отмечают Михаил и Ростислав.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Лунный календарь утверждает, что сегодняшний день благоприятен для общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий.