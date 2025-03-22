23 марта поздравим метеорологов с двойным праздником

22.03.2025 | 15:05

Писатель Фазиль Искандер иронизировал над болезненным интересом жителей Москвы к прогнозам погоды. Он описывал, как уютная беседа за чашкой чая прерывается, едва по радио начинают передавать информацию, которую все слушают затаив дыхание.

«Можно подумать, что миллионы москвичей с утра уходят на охоту или на полевые работы. Ведь у каждого на работе крыша над головой. Нельзя же сказать, что такой испепеляющий, изнурительный в своем постоянстве интерес к погоде объясняется тем, что человеку надо пробежать до троллейбуса или до метро? Согласитесь, это было бы довольно странно и даже недостойно жителей великого города. Тут есть какая-то тайна», - отмечал он.

Эти строки были написаны десятилетия назад, но и сегодня мы с нетерпением ожидаем прогноза погоды в выпуске новостей или заходим на соответствующие сайты в интернете. Поэтому сегодня, 23 марта, не забудьте поздравить знакомых метеорологов с их двойным профессиональным праздником - Всемирным днем метеорологии и Днем работников гидрометеорологической службы России. Пожелайте им точных прогнозов, а всем прочим - хорошей погоды!

23 марта известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1876 году Павел Яблочков получил патент на изобретенную им «электрическую свечу», в 1891-м на футбольных воротах впервые натянули сетку, в 1900-м археологи нашли на Крите остатки легендарного «лабиринта Минотавра» - Кносского дворца, а в 2001-м в Тихом океане была затоплена орбитальная станция «Мир».

23 марта родились советский летчик, генерал-майор авиации, первый Герой Советского Союза Анатолий Ляпидевский, японский кинорежиссер, сценарист, продюсер Акира Куросава, британский спортсмен-гонщик и многократный рекордсмен Дональд Кэмпбелл, советский и швейцарский шахматист, международный гроссмейстер Виктор Корчной, советский бард, автор-исполнитель Евгений Клячкин.

В народном календаре 23 марта значится как день Василисы - вешней воды указательницы. Крестьяне рыли во дворах канавы, чтобы талый снег не залил подполы. На Василису ждали первую весеннюю грозу.

Именины в этот день отмечают Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Георгий, Денис, Дмитрий, Леонид, Марк, Михаил, Ника, Павел.

Убывающая Луна - в четвертой четверти. Согласно лунному календарю, сегодняшний день хорош для старта значимых дел и долгосрочных проектов.