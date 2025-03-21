22 марта - Международный день таксиста

21.03.2025 | 14:34

В субботу, 22 марта, отмечается Международный день таксиста. Дата выбрана не случайно: именно в этот день в 1907 году на улицах Лондона появились первые автомобили, оснащенные специальными счетчиками.

Лондонские извозчики называли счетчик таксиметром (от лат. taxare - оценивать и métron - мера). С тех пор автомобильный городской транспорт с таким способом определения платы получил наименование такси.

В России первые таксомоторы появились в 1907 году, а уже через 5 лет в столице насчитывалось 230 машин со своей диспетчерской службой. После революции на некоторое время служба наемной перевозки перестала существовать, но с 21 июня 1925 года в Москве вновь открылось регулярное движение. Этот день российские таксисты тоже отмечают как свой праздник.

22 марта еще и Всемирный день водных ресурсов. Во многих странах мира проходят акции, призванные напомнить человечеству о важности их сохранения.

70% земной поверхности покрыто водой, причем 97,5% – доля соленой, а 2,5% - пресной. Из всей массы последней почти 68,7% составляет снег горных шапок и лед глетчеров. То есть для использования пригодна мизерная часть общего объема водных ресурсов планеты.

Если в вашем доме хранятся колечко, серьги с янтарем или просто кусочек минерала солнечного цвета, найденный на морском берегу, посмотрите на них: сегодня День Балтийского моря. В России этот праздник проходит в Санкт-Петербурге, где его устраивают общественные экологические организации, органы власти и представители бизнеса.

22 марта известно в истории несколькими знаменательными событиями. В этот день в 1874 году впервые состоялась игра в большой теннис, в 1895-м братья Люмьер показали киноленту «Выход рабочих с завода Люмьер», открыв тем самым эру синематографа, а в 1951-м была создана первая в СССР Центральная студия телевидения.

В народном календаре 22 марта Сорок сороков (Сороки), день памяти 40 мучеников-христиан. Римские воины погибли, защищая веру Христову.

На Руси примечали: если на Сороки тепло, то такая же погода продержится еще в течение 40 дней. Теплый ветер предвещал дождливое лето, а вот если раздавался первый весенний гром, опасались голодного года.

Кроме того, в этот день отмечался народный праздник Жаворонки. По традиции с ним встречали весну, хозяйки пекли дрожжевые булочки, похожие на маленьких птичек. Их раздавали детям, чтобы зазывали солнышко и весну. Считалось, что 22 марта на родину возвращаются из дальних стран 40 птиц, а первыми летят жаворонки.

В этот день родились фламандский художник-портретист Антонис ван Дейк, английский композитор Эндрю Ллойд Уэббер, популярный актер советского кино Георгий Жженов, а также российский артист Валерий Сюткин.

Именинники сегодня Александр, Александра, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Наталья, Николай, Петр, Сергей и Тарас.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь советует не посещать в этот день массовые мероприятия и не оказываться в большой толпе. Также стоит избегать ссор, особенно с близкими людьми, постарайтесь сохранить душевный покой.