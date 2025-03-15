16 марта - праздник борцов с экономическими преступлениями

15.03.2025 | 16:51

Сегодня, 16 марта, отмечается День образования подразделений экономической безопасности в системе МВД. Его празднуют те, кто по долгу службы борется с экономической преступностью.

В советские времена каждый знал аббревиатуру ОБХСС - так сокращенно именовали отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности и спекуляцией, созданный 16 марта 1937 года приказом НКВД. С 1992 года служба не раз меняла название; последнее существует с 2011-го - Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. И сегодня все сотрудники ГУЭБиПК принимают заслуженные поздравления.

В этом году 16 марта совпадает с третьим воскресеньем месяца, когда отмечается День работников бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.

Представители этой отрасли трудятся, чтобы в квартирах и домах всегда были вода, газ, тепло и свет, чтобы радовали глаз парки и скверы, улицы и дороги, дворы и подъезды. Постарайтесь сегодня поздравить сотрудников сферы ЖКХ.

16 марта в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1831 году увидел свет роман Гюго «Собор Парижской Богоматери», в 1870-м в России была запущена первая мартеновская печь, в 1915-м полиция Петрограда закрыла знаменитый арт-клуб «Бродячая собака» - самое известное литературно-артистическое кабаре Серебряного века, а 16 марта 1926 года Роберт Годдард первым в мире запустил ракету на жидком топливе.

16 марта родились физик Георг Ом, поэт Николай Языков, физик и электротехник, один из изобретателей радио Александр Попов, автор «Человека-амфибии» и «Головы профессора Доуэля» Александр Беляев, инженер-испытатель, летчик-космонавт Владимир Комаров, актер, режиссер и сценарист Сергей Юрский и кинорежиссер, драматург, поэт Бернардо Бертолуччи.

В народном календаре 16 марта - Евтропиев день. В старину считали, что на него медведь пробуждается от зимней спячки и вылезает из берлоги. Селяне обходили свои поля крест-накрест, таким образом прося солнце растопить снег.

Именины сегодня, помимо Евтропия, отмечают Марфа, Михаил и Севастьян.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Лунный календарь характеризует день как время общения, радости, дружеских встреч, ярких знакомств и запоминающихся свиданий.