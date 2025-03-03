03.03.2025 | 16:17

4 марта отмечается Всемирный день инженерии. Помимо бытовых задач, инженеры решают и глобальные - от обеспечения доступа к чистой воде и надежному энергоснабжению до внедрения цифровых технологий во все сферы жизни человека.

Также 4 марта Всемирный день борьбы с ожирением. Сегодня он актуален как никогда, ведь за последние десятилетия проблема лишнего веса стала острой: ежегодно в мире растет число людей, страдающих от этого недуга. Ожирение признали угрозой здоровью человека, его поставили в один ряд с сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетом.

Согласно прогнозу ВОЗ, к 2030 году в мире доля людей с ожирением может достигнуть 41%.

Традиционно в этот день медучреждения и активисты организуют различные мероприятия с целью проинформировать людей об опасности ожирения, методах борьбы с ним и важности здорового образа жизни.

148 лет назад состоялась премьера балета «Лебединое озеро» на музыку Петра Ильича Чайковского. Трудно представить, что единственная прижизненная постановка балета, только потом ставшего классическим, оказалась провальной. Причиной фиаско могла быть слабая хореография или сценография спектакля.

Лишь спустя 18 лет балет вновь поставили, но уже в Санкт-Петербурге, и сделали «Лебединое озеро» шедевром русского балетного искусства.

А в советские времена оно стало символом смены эпох или тревожных новостей. Как только «Лебединое озеро» появлялось на экранах, россияне начинали шутить про смену политического курса или лидера страны.

4 марта 1818 года в Москве был открыт памятник Минину и Пожарскому. Автор проекта - известный скульптор Иван Мартос. Прежде чем памятник воздвигли, по всей России разослали гравюры с изображением утвержденного эскиза, «дабы оный был известен всем россиянам». Деньги на монумент собирали всем миром.

Памятник открыли при огромном скоплении народа, в присутствии императора и членов его семьи. Александр Пушкин писал Петру Вяземскому, что наблюдал, как на открытии один из мужиков говорил другому: «Смотри, какие в старину были великаны! Нынче народ омелел».

4 марта в истории произошло еще несколько знаменательных событий. В 1152 году германским королем был избран Фридрих I Штауфен по прозвищу Барбаросса, а в 1461-м в Лондоне горожане буквально выкрикнули своим правителем Эдуарда IV, коронация которого, правда, состоялась только летом. В 1877 году американский изобретатель Эмиль Берлинер создал микрофон.

В этот день родились итальянский композитор Антонио Вивальди, французский композитор Поль Мориа, российский путешественник, телеведущий Юрий Сенкевич.

В народном календаре сегодня день Архипа и Филимона. На Руси на Архипа женщины готовили как можно больше всякой еды, чтобы в доме водился достаток. В крестьянских семьях угощали нищих и убогих. А святого Филимона в народе называли просто Филя Вешний. Считалось, что если в этот день встретить белого зайца, то будут еще снегопады, а встреча с серым русаком обещала близкое тепло.

Именины в этот день отмечают Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Федор и Федот.

Растущая луна в первой четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для решительных действий, серьезную работу лучше отложить.