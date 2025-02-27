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Не забудь!

28 февраля - День общественного сна

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Приходилось ли вам когда-нибудь засыпать, пусть даже на несколько секунд, в общественном транспорте, на лекции или скучнейшем заседании? Если такое случалось, то наступило ваше время. Потому что 28 февраля отмечается День общественного сна (День сна в общественных местах).

Его назначение - напомнить о вреде недосыпания и обратить внимание на то, что сон среди скопления людей свидетельствует о высоких физических и психоэмоциональных нагрузках.

А еще сегодня отмечается День Арктики, известный также как День защиты холода. Его цель - популяризировать исследования и экспедиции, привлечение внимания к проблеме сохранения природы региона и его культуры.

Кроме того, сегодня Международный день редких заболеваний.

28 февраля произошло несколько важных исторических событий. В 1066 году открылся один из общеизвестных символов Лондона - Вестминстерское аббатство. Это традиционное место коронации монархов Великобритании и их захоронения.

1935 год отмечен событием, важным для всех женщин: Уоллес Карозерс изобрел нейлон. Четыре года спустя, в 1939-м, новый товар поступил в один из универмагов Уилмингтона в США. Это были первые в мире нейлоновые чулки, ставшие сенсацией. Спустя всего полгода в Нью-Йорке за один только день было продано пять миллионов пар.

28 февраля родились французский писатель и философ Мишель Монтень, французский естествоиспытатель Рене Реомюр, русский поэт-символист Вячеслав Иванов, советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин, заслуженный артист РСФСР Алексей Смирнов.

В народном календаре 28 февраля - Онисим Овчарник. Святого считали покровителем овцеводства. В этот день овчары обращались к звездам, чтобы те осветили загон и животные дали большой приплод, рукодельницы оставляли на улице лучший клубок пряжи, чтобы вся она в будущем была чистой и крепкой, а хлеборобы для хорошего урожая выставляли семена на мороз на три утренние зари.

Именины отмечают Алексей, Арсений, Афанасий, Иван, Михаил, Николай, Павел, Семен и Софья.

Новолуние. Согласно лунному календарь, день не годится для начала новых дел, но идеален для построения планов. Сегодня вам в голову могут прийти отличные идеи, которые стоит запомнить.

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