20 февраля - Всемирный день социальной справедливости

19.02.2025 | 15:53

20 февраля есть повод вспомнить присказки типа «нет в мире совершенства» и порассуждать, отчего «одним - все, а другим - ничего». Потому что сегодня Всемирный день социальной справедливости.

Впервые международный праздник прошел в 2009-м, а в 2025-м он отмечается в 16-й раз.

Цель организаторов Дня справедливости - напомнить о необходимости искоренения нищеты, обеспечения людей достойной работой, достижения равноправия мужчин и женщин, а также установления социального благополучия и всеобщей справедливости для всех.

Кроме того, каждый третий четверг февраля отмечается Всемирный день управления информацией.

20 февраля в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1872 году в Нью-Йорке открылся Метрополитен-музей, в 1940-м впервые на экранах появился мультипликационный дуэт кота Тома и мышонка Джерри. В 1975-м был учрежден День войск противовоздушной обороны, а в 1986-м на космическую орбиту вывели научную станцию «Мир».

20 февраля родились Герой Советского Союза генерал-майор Лев Доватор, народный целитель Порфирий Иванов, супермодель Синди Кроуфорд и рок-музыкант Курт Кобейн.

В народном календаре сегодня день Луки. На Руси пекли пироги с луком, часть которых раздавалась беднякам и нищим. Полагали, что все отданное вернется сторицей.

Кроме того, день считался самым подходящим для приготовления целебных снадобий из кореньев и трав, особенно из лапчатки, листочки которой напоминают крест. В народе ее называли могущницей, то есть растением, в котором заключена большая сила. От этого слова произошло второе название дня Луки - Могущница.

Именины 20 февраля отмечают Александр, Алексей и Петр.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно Лунному календарю, это спокойные и светлые сутки. Однако есть риск поддавать плохим эмоциям, постарайтесь себя от них оградить.