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22 декабря споем под гитару и полакомимся карамельками

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Если вы любите песни под гитару, то сегодня, 22 декабря, имеете полное право отметить День авторской (или бардовской) песни. Этому неофициальному празднику уже почти четверть века - его впервые отметили в 2000-м, хотя идея зародилась еще в 1985-м. Ровно в 16:00 все, кто любит и ценит авторскую песню, стараются исполнить песню Булата Окуджавы «Молитва». А во многих городах к празднованию дня авторской песни приурочивают концерты или творческие вечера.

22 декабря отмечается еще один необычный праздник -День российской карамели. Его история уходит корнями в глубину веков: в дни, когда солнце должно «повернуть на весну», дети получали в подарок традиционные леденцы - разноцветных петушков на палочках, которые символизировали свет, радость и пробуждение природы. В этот веселый и яркий праздник можно попробовать всей семьей изготовить карамельки, а потом угостить ими родных и друзей.

Что касается официальных праздников, то в один из самых темных дней в году в России отмечается День энергетика. Его празднуют все работники отрасли, охватывающей выработку, передачу и сбыт и тепловой энергии. Именно благодаря этим людям в домах есть свет и тепло. В этот день лучшим профессионалам вручают награды, почетные грамоты и ценные подарки.

Также 22 декабря отмечается День образования Пенсионного фонда России и День гидрометеорологической службы Вооруженных сил России.

22 декабря в истории произошло несколько знаменательных событий. В 1857 году в России решили ввести почтовые марки, в 1920-м был принят Государственный план электрификации России (ГОЭЛРО), а в 1938-м близ южной части Африки выловили латимерию - самую древнюю рыбу на Земле.

22 декабря родились французский энтомолог и писатель Жан Фабр, итальянский композитор Джакомо Пуччини, российский кардиохирург, академик Лео Бокерия и автор детских книг и сценарист Эдуард Успенский.

В народном календаре сегодня Анна Темная. По этому дню судили о погоде в новогодние праздники. Если было ясно, ждали солнца и на Новый год. Также многие приметы дня касались беременных: им запрещалось разводить огонь (иначе он оставит отметину на ребенке), вышивать и вязать (чтобы не перекрутилась пуповина), встречаться с покалеченными, увечными людьми (во избежание подобных напастей для младенца).

Именины сегодня отмечают Александр, Анна, Василий, Владимир и Степан.

Убывающая Луна - в третьей четверти. Согласно лунному календарю, день не подходит для начала важных дел, но благоприятен для духовного и творческого роста.

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Источник — фото pxhere.com
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