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15 декабря отметим День чая

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Сегодня попробуйте нарушить традицию - откажитесь от привычного утреннего кофе. Ведь 15 декабря во всем мире отмечается День чая, и чашка ароматного горячего янтарного напитка, заваренного по всем правилам, обязательно зарядит вас энергией.

15 декабря в Вооруженных силах России отмечается День образования радиотехнических войск Военно-космических сил РФ. Это, можно сказать, глаза и уши в системе обороны страны, от которых зависит защита ее воздушного пространства.

Эта же дата обозначена в календаре как День памяти журналистов, погибших при исполнении профессиональных обязанностей. Он отмечается с 1991 года.

В истории 15 декабря вошло благодаря нескольким знаменательным событиям. В 1791 году вступили в силу первые 10 поправок к Конституции США («Билль о правах»). В 1875-м в парижском «Журнале воспитания и развлечения» завершилась публикация романа Жюля Верна «Таинственный остров». В 1905-м в Санкт-Петербурге был основан Литературный музей Института русской литературы РАН (Пушкинского дома). А в 1923-м зарегистрировали эмблему автомобилестроительной фирмы Skoda.

15 декабря родились древнеримский император Нерон, французский инженер-строитель Александр Густав Эйфель, французский физик, открывший радиоактивное излучение, нобелевский лауреат Антуан Анри Беккерель, российский политический и государственный деятель Борис Грызлов.

В народном календаре 15 декабря - день Аввакума. На Руси было принято молиться о крепком сне, отгонять от избы ночниц (нечистую силу, пугающую по ночам детей) и читать заговоры против бессонницы. А чтобы защитить ребенка, знахарки проводили целый обряд: в курятнике обмывали малыша водой, приговаривая «куры белые, куры рябые, куры желтые, куры пестрые, куры черные, возьмите свои ночницы, а младенцу дайте доброе здоровье и сон». После этого на дитя надевали свежее платье.

Именины сегодня празднуют Алексей, Андрей, Афанасий, Борис, Вера, Владимир, Дмитрий, Иван, Кирилл, Константин, Кузьма, Маргарита, Мария, Матвей, Мирра, Моисей, Николай, Павел, Сергей, Степан, Тамара и Федор.

Сегодня полнолуние, вторая четверть. Лунный календарь советует серьезно отнестись к снам. Через символические образы они могут отразить какую-то проблему и дать подсказку, как ее решить. В этот день не рекомендуется поддаваться азарту, страстям. Следует сдерживать эмоции, действовать разумно и хладнокровно.

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